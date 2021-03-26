Кто в Пинске спровоцировал людей на столкновение с милицией?

23 марта в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о столкновении в Пинске 9 августа большой группы граждан с милицией. Обвинения выдвинуты 14 человекам. Все проходят по статье 293 УК, которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Не будем гадать, какой вердикт вынесет суд. Но в любом случае не обойти стороной такой вопрос: кто спровоцировал людей на столкновение с милицией? Все произошло после того, как участковые избирательные комиссии пошли на явное нарушение закона – после подсчета голосов они не вывесили итоговые протоколы, подтвердив таким образом догадки пинчан, что результаты выборов сфальсифицированы. Поскольку бюллетени после их обработки доставляются в местные органы власти, то народ и двинулся к горисполкому, чтобы все же узнать результаты голосования.

Скажите, почему милиция пошла на разгон граждан? Они, избиратели, ведь требовали от местных властей всего лишь соблюдения законности. Что, трудно было вывесить итоговые протоколы на каждом избирательном участке? В конце концов, не составляло труда при необходимости пересчитать бюллетени в присутствии представителей общественности. А то, как поступили руководители участковых комиссий, только вызвало больше подозрений насчет фальсификаций при подсчете голосов. Понятна роль в этом тех же местных вертикальщиков. Не без их натиска произошло грубое нарушение закона со стороны многих членов избирательных комиссий.

Так, скажите, кого нужно привлекать к ответственности – тех, кто отстаивал справедливость, или тех, кто совершил преступление, проигнорировав требование Избирательного кодекса? Пинчане не брали штурмом горисполком, не поджигали помещения, в которых размещались участковые комиссии, не применяли насилие к их членам, как и к руководителям местной власти. Столкновение с милицией – это ответная реакция на ее неправомерные действия по отношению к участникам мирного протеста. Зачем тогда это судилище?

Если кто-то в верхних эшелонах власти думает, что таким образом можно «навести порядок» в стране, то, я уверен, это не приведет к положительному результату. Общественность требует одного – справедливости. Результаты президентских выборов сфальсифицированы не только в Пинске, а потому необходимо, не откладывая, провести новые, с соблюдением всех демократических норм.

Никита ПАХОЛЬЧУК, гражданин Республики Беларусь.

Публикация – из № 23 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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