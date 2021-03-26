Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом!

У Дмитрия и Екатерины Тулуповой родился сын, ставший вторым ребёнком для каждого из них.

Счастливый отец показал первое фото с малышом и написал: «Добро пожаловать!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, что мамой ребенка стала любимая избранница Шепелева – Екатерина Тулупова. Девушка также воспитывает сына от прошлых отношений. Как известно, для Дмитрия этот ребенок тоже стал вторым – в семье телеведущего подрастает сын Платон, родившийся в браке с ныне ушедшей из жизни Жанной Фриске.

Сообщается, что Тулупова родила малыша в московской элитной клинике «Лапино», где ранее обсуживались многие знаменитости, среди которых телеведущая Ксения Собчак, актриса Кристина Асмус и другие. По слухам, на свет появился мальчик, имя которого пока держится в секрете.⠀

В сети звездные друзья и поклонники Дмитрия поздравляют его с рождением малыша и желают здоровья мальчику и его маме, счастья, гармонии и любви!

Поделиться ссылкой: