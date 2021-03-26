Белорусский оперный певец записал песню с российской певицей Наргиз

Знаменитый белорусский оперный певец Илья Сильчуков, уволенный из Большого театра прошлой осенью, выпустил совместный клип с российской певицей Наргиз, сообщает TUT.BY. Ролик снят на песню «Благодарю»: в нем музыканты предлагают свой вариант жеста «Спасибо».

26 марта в Сети появился сингл и клип дуэта Ильи Сильчукова и Наргиз. Музыканты уточнили, что эта песня — о жесте «Спасибо» как о высшей форме проявления благодарности и признания. В ролике они не раз показывают новый жест и предлагают использовать его в качестве благодарности. Послушать композицию можно на различных музыкальных площадках.

Автор текста и продюсер проекта Казимир Машкало так комментирует премьерную песню Сильчукова и Наргиз:

— Некоторые награды обесцениваются со временем, от некоторых отказываются, но всем приятно живое, душевное «Спасибо». Мы особо признательны обоим исполнителям этой композиции. Илья Сильчуков — известный на международном уровне оперный баритон из Беларуси. Наргиз — не нуждающаяся в представлениях певица из России, которая с радостью согласилась принять участие в проекте. И прямо на съемочной площадке клипа мы убедились, что этот жест работает.

Напомним, оперный певец Илья Сильчуков был уволен из Большого театра в октябре 2020 года. Вместе с коллегами он принял участие в ролике «Культура за забастовку», сказав на видео три слова: «Стужкай, словам, дзеяннем». За два месяца до этого, в августе прошлого года, звезда белорусской оперы отказался от звания лауреата президентской премии.

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