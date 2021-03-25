В Минск съезжается военная спецтехника

В Минск 25 марта едут грузовики, машины заграждения, автобусы и авто с бухтами колючей проволоки. «Спираль Бруно» не разматывали в столице со времен массовых протестов конца осени.

Читатели TUT.BY прислали для публикации на портале видео, снятое на трассе Минск — Борисов в районе Кургана Славы. На нем видны легковушки и микроавтобусы с надписью «Милиция». Бусы буксировали за собой прицепы с мотками колючей проволоки — минчане могли отвыкнуть от нее за зиму.

«Спиралью Бруно» называется заграждение из свитой в кольца «колючки». Иногда ее укрепляют на опорах, иногда просто кладут на землю. В Минске колючая проволока впервые появилась 23 августа около стелы «Минск — город-герой», тогда за ней выстроились военные без опознавательных знаков и милиция.

Впоследствии «спиралью Бруно» перегораживали проспект Победителей, чтобы закрыть проход ко дворцу Независимости, разматывали проволоку и в других местах. По мере того, как уличная активность в конце осени пошла на спад, проволока исчезла с минских улиц.

Какая еще техника замечена на дорогах?

Была замечена колонна военной техники возле Кобрина.

Следующее видео со спецтехникой, которое нам прислали читатели, было снято в районе Королева Стана, на северо-восток от Минска.

В основном на кадрах, которые нам присылали, фигурировали автозаки, автобусы, грузовики для перевозки личного состава, однако попался один ролик с более оригинальной техникой, ее заметили на МКАДе.

Это заграждения на базе противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», впервые замеченные в Минске 6 сентября 2020 года.

В отличие от более ранних комплексов «Рубеж» и «Забор-Барьер», про эту технику почти ничего не известно: ни изготовитель, ни время изготовления, ни название (если оно вообще есть).

По словам очевидцев, спецтехника двигалась в Минск двумя колоннами, одна отправилась в центр по проспекту Независимости, вторая свернула к «Короне» на Борисовском тракте по МКАД.

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