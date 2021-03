В каналы Венеции приплыли дельфины

В Гранд-канале Венеции возле площади Сан-Марко заметили пару дельфинов, взрослого и детеныша.

Об этом сообщило 22 марта местное издание La Nuova di Venezia e Mestre.

Животные, обычно проживающие в средней части Адриатического моря, никогда не заходили так глубоко в город. Издание отмечает, что, вероятнее всего, дельфины охотились на каракатиц и из-за сокращения количества водного транспорта не побоялись заплыть в город.

В беседе с изданием The Verge ветеринар и доцент Падуанского университета Сандро Маццариол рассказал, что дельфины плескались там около семи часов. Полицейские и береговая охрана вместе со специалистами организовали миссию, чтобы вывести дезориентированных дельфинов обратно в Адриатическое море, используя акустические устройства.

Год назад, когда популярным мемом была фраза “природа настолько очистилась, что…”, о дельфинах в центральном канале города писали многие СМИ. То видео оказалось фейком, писал National Geographic. В этот раз дельфинов видели и засняли множество людей, подлинность видео 2021 года подтверждена также полицией, пишет gordonua.com.

Это зрелище было “большой радостью для всех в темное время”, сказал автор одного из таких видео Лука Фолин.

Dolphins in the Grand Canal right now

Credit unknown 🐬🐬🐬🐬#veneziapulita #venice pic.twitter.com/bDAMotqlIS

— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 22, 2021