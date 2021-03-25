В Германии опрокинулась фура с белорусом за рулем

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц утром 23 марта перевернулся грузовик с 42-летним белорусом за рулем.

Как сообщает Belmir.by, фура двигалась по второстепенной дороге L33, объезжая строительные работы на магистрали A60 между развязками Ваксвайлер и Битбург.

В районе коммуны Фойершайд транспортное средство по непонятной пока причине съехало с проезжей части вправо, полетев вниз с откоса, где и завалилось на крышу.

Водитель получил травмы, но сумел самостоятельно выбраться из кабины тягача, а затем был доставлен медиками в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

Автомобиль уже не мог следовать дальше и требовал поднятия. Груз, состоящий из закрепленных мягких контейнеров, остался невредим.

Ущерб, включая стоимость спасательных работ, должен составить примерно 50 тысяч евро.

Поделиться ссылкой: