В Беларуси отмечают День Воли

25 марта в Беларуси, хоть и неофициально, празднуется День Воли. Милиция призвала белорусов не участвовать в несанкционированных акциях, оппозиция заявила о готовящихся провокациях, пишет TUT.BY.

103 года назад, в ночь с 24 на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Она просуществовала меньше года, но стала наиважнейшим заявлением белорусов о своей самоидентичности. Много лет подряд День Воли в Минске выглядел одинаково: немногочисленная оппозиция выходила на акции протеста, лидеров оппозиции на них задерживали.

В 2018-м, в год 100-летия БНР, городские власти разрешили организаторам провести большой концерт в центре столицы у Большого театра оперы и балета. На площадке у театра тогда собралось, по разным подсчетам, от 5 до 50 тысяч человек. На празднике в 2018 году выступил основатель TUT.BY Юрий Зиссер.

“Хватит диванной критики и пассивного ожидания чуда. Нам пора переходить к активному улучшению нашей жизни своими силами. Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость.

Вспоминая сегодня историю, важно помнить о том, что будущее страны не может лежать в ее прошлом. Поэтому национальная идея должна основываться не только на истории, но и учитывать сегодняшние и будущие интересы большинства наших граждан. Национальная идея не может разделять людей по их взглядам на историю, источникам доходов, языку, погонам, должностям. Никому не дано «приватизировать» национальную идею и объявлять себя «правильными» последователями, а остальных — «неправильными».

Новейшая история нашей страны показала, что идеологические гетто у нас не имеют успеха. Они лишь разъединяют нас и делают нацию слабее. Только идеи, которые нас всех объединяют, откликнутся в наших душах и смогут воплотиться в жизнь. Для этого нужно развивать общество граждан, самостоятельно, по собственной инициативе, своими силами улучшающих свою жизнь и всю нашу страну. Это сейчас самая важная, самая актуальная национальная идея. Помня об этих двух вещах — независимости страны и гражданском обществе — мы всегда будем иметь верный ориентир в политике, идеологии, культуре, медиа, экономике, бизнесе, всех сферах жизни. Мы сами ответственны за наше будущее — и мы его построим. Да здравствует независимая Беларусь! Ура!”

В этом году организаторам празднования Дня Воли столичные власти отказали в официальном разрешении провести шествие и концерт. Причин много: коронавирус, неправильный маршрут, отсутствие договоров с милицией, которая должна охранять массовое мероприятие, и коммунальниками, которые должны убрать территорию после праздника.

Милиция накануне Дня Воли призвала белорусов воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта, объяснив это высоким риском провокаций.

Глава столичной милиции напомнил, что согласно новому Кодексу об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, увеличены размеры штрафов и сроки административных арестов.

— За участие в несанкционированных массовых мероприятиях, призывы к ним, за оскорбление должностных лиц и неповиновение им при исполнении служебных обязанностей, использование и изготовление запрещенных флагов, плакатов, символов и различных эмблем, за блокирование дорог и создание аварийной обстановки предусмотрена ответственность, — предупредил глава ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

На госпредприятиях не разрешили брать выходной

Предупредили о неучастии в акциях протеста также в университетах и на госпредприятиях.

Например, в БГЭУ руководство предупредило студентов об ответственности за «участие в запрещенных акциях, неповиновении милиции, запрещенной символике».

В Белорусском национальном техническом университете с 22 по 29 марта усилили контроль пропуска на территорию университета, в Минском государственного технологического колледжа студентам распечатали статью 24.23 нового КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), и предложили расписаться по списку после фразы «Мне разъяснено и понятно содержание статьи 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».

На ряде госпредприятий запретили брать выходной за свой счет 25 марта.

Оппозиция сообщила о провокациях

Накануне Дня Воли также появились сообщения о провокациях. Бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил видео своего обращения к главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю, в котором заявил, что у него есть доказательства того, что в стране на 25 марта готовятся провокации, которые могут привести к жертвам.

— Иван Станиславович, независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей, и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения, — обратился к Тертелю Макар.

О возможных провокациях заявила и инициатива BYPOL.

Вечером 24 марта жители некоторых микрорайонов Минска запустили фейерверки. На жилом доме на проспекте Дзержинского на въезде в Минск со стороны Бреста зажглась БЧБ-подсветка (правда, спустя некоторое время неизвестные в оливковой форме и балаклавах ворвались в подъезд и стали крушить лампы).

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