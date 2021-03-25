В Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса “Спутник V”

В Беларуси на РУП “Белмедпрепараты” начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса “Спутник V”, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения.

“Начался розлив первых промышленных серий вакцины “Спутник V” из полупродукта российской компании АО “Генериум”, входящей в структуру АО “Фармстандарт”. Все необходимые подготовительные работы выполнены”, – проинформировали в Минздраве.

Выпущенная в Беларуси вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества, рассказал генеральный директор “Белмедпрепараты” Сергей Беляев.

Планируемый объем выпуска – до 500 тысяч доз препарата в месяц.

Ранее министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявлял, что после начала производства вакцины “Спутник V” в Беларуси вакцинация примет более массовый характер.

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