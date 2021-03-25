У Веры Алентовой атрофировались лицевые мышцы из-за пластических операций

Народная артистка РФ, звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова пострадала из-за пластических операций. По словам пластического хирурга Ивана Володченкова, у нее атрофировались лицевые мышцы, из-за чего она не может полностью открывать глаза, передает «Московский комсомолец».

«Если сравнивать фотографии Алентовой 1990-х годов и нынешние, можно понять, что Вера Валентиновна – частый гость в кабинете моих коллег», – рассказал эксперт.

Хирург отметил, что актриса несколько раз делала эндоскопию и прямую подтяжку лба, чтобы избавиться от нависших век.

Также специалист не исключил проведение ринопластики и расширенной блефаропластики с перераспределением мягких тканей щек. Кроме того, Володченков обнаружил у актрисы разный разрез глаз.

Напомним, Вера Алентова сыграла в таких легендарных картинах, как «Москва слезам не верит» и «Шырли-мырли». В 1992 году актрисе присвоили звание народной артистки России.

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