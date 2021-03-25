Синоптики в ближайшие выходные прогнозируют до +15 градусов

Несмотря на то, что ночами еще сохранятся небольшие заморозки, белорусские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую и по весеннему комфортную погоду.

В пятницу, 26 марта, погоду в Республике определит область повышенного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер слабый неустойчивый, в ночные и утренние часы местами слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -3..+3°С, по юго-востоку до -5°С; днем +6..+11°С, по западной половине до +13°С. Атмосферное давление будет расти, пишет Белгидромет на своем сайте.

В субботу, 27 марта, территория страны продолжит оставаться в области повышенного давления. Синоптики обещают в этот день переменную облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +8..+15°С.

В воскресенье, 28 марта, на погоду в Беларуси окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +4..+11°С.

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