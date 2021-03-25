С чистого лица: как помочь подростку справиться с акне

Прыщи у подростка – это всегда стресс, слезы, негодование, сниженная самооценка. Часто родители делают большую ошибку, оставляя ситуацию на самотек и говоря: “Не переживай, пройдет само”. Но если ничего не делать, можно лишь усугубить проблему, что приведет к неприятным последствиям в будущем.

О том, как вести себя, столкнувшись с проблемой акне в подростковом возрасте, нам рассказала врач-косметолог первой квалификационной категории медицинского центра «МедАвеню» Жанна Кудина.

Самое важное в этот момент – не пустить дела на самотёк

Впервые столкнуться с проблемой акне и угревой сыпи могут пациенты в возрасте 8-9 лет. Самое важное в этот момент – не пустить дела на самотёк. Важно, не бежать в супермаркет и не вестись на громкие обещания различных брендов, а обратиться за консультацией к грамотному специалисту. Это может быть врач – дерматолог или врач – косметолог.

Все люди индивидуальны и, грубо говоря, одна проблема – прыщ может быть вызвана различными причинами. Здесь нужно разобраться: почему возникло такое состояния и каждому человеку подходят различные косметические средства, программы по уходу, профессиональные и врачебные процедуры.

При обращении к врачу-дерматологу или врачу-косметологу с проблемой, он собирает анамнез, изучает особенности жизни, питания, ухода за собой. Назначает различные обследования, консультации дополнительных специалистов, помогает разобраться во всём разнообразии косметических средств, назначает правильный домашний уход, внутренне лечение и помогает определиться, при необходимости, с косметологической процедурой.

Я хочу заострить внимание на том, что сейчас огромное множество косметологических, аппаратных, инъекционных, эстетических воздействий. И важно в этом многообразии выбрать то, что действительно надо и это не всегда первично. Ценнее иногда бывает разобраться в себе, прийти к здоровому питанию, к правильному уходу за собой. Различные препараты, которые могут назначаться внутрь, и только потом и в последующем, это могут быть аппаратные воздействия. Их назначить может только врач, после сбора анамнеза и изучения лабораторных анализов.

Услышьте своего ребёнка

Также я хотела бы уточнить такой момент для родителей: услышьте своего ребёнка! Услышьте, что он изменился, что у него возникли новые потребности, новые беспокойства. Возьмите ребёнка за руку и приведите к доктору, который поможет решить его проблемы, принять себя, правильно сформировать дальнейший образ жизни. В медицинском центре, где я работаю, подростки принимаются только в сопровождении с родителями. Не подойдёт ни бумажка, ни расписка, ни доверенность. Вы и ваш ребёнок должны вместе решить, куда обращаться и как в дальнейшем бороться с проблемой.

Не стоит самому себе ставить диагноз, специалист выявит причину заболевания, подберёт необходимые препараты для ухода за лицом, научит, как ими правильно пользоваться. Избежать многих неприятностей и осложнений можно соблюдая простые правила:

хранить косметику в правильном месте;

следить за чистотой кистей и спонжей;

соблюдать диету, которая будет подходить конкретно для вашего организма, с учётом состояния здоровья, распорядка дня, места жительства, пола, возраста, физической активности;

постараться не трогать лицо руками;

высыпаться.

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