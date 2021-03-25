Премьер-министр Польши сравнил арест Анжелики Борис со взятием заложников

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки назвал арест Анжелики Борис, главы Союза поляков в Беларуси, взятием заложников.

Об этом он заявил в видеообращении.

«Хочу выразить решительное возражение в связи с задержанием Анжелики Борис, главы Союза поляков в Беларуси, и также ранее Анны Панишевой. Мы не согласны с таким обращением с поляками. Фактически речь идет о взятии их заложники – именно так мы можем назвать действия, которые беларусские власти применяют во все более широком масштабе. Эти действия абсолютно не отвечают каким-либо международным стандартам», – заявил Моравецки.

Он пообещал поднять этот вопрос на саммите Европейского Совета 25 марта.

«Сегодня мы должны между беларусским народом и польским народом строить мосты, а не стены и не искать козла отпущения, как это как это делают действующие беларусские власти, которые делают все, чтобы уничтожать хорошие отношения между поляками и беларусами. У них это не получается, и поэтому они еще больше ужесточают свои методы», – заявил премьер-министр Польши.

Моравецки отметил, что проживающие в Польше беларусы могут вести нормальную спокойную жизнь, и призвал Беларусь дать такое же право беларусским полякам, чтобы они могли «продолжать свою деятельность в сфере образования, культуры и культурных мероприятий».

По словам Моравецкого, 23 марта в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах Беларуси, ему вручили ноту протеста.

«Мы хотим в спокойствии и дружбе строить наилучшие отношения между Польшей и Беларусью, между польским народом и беларусским народом», – заявил Моравецки.

Он подчеркнул, что каждый проживающий в Беларуси поляк может рассчитывать на помощь Польши.

«Призываем беларусские власти прекратить преследовать поляков, перестать обращаться с поляками как с заложниками. Еще раз призываю беларусские власти спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников, а именно так я отношусь к последней атаке на польское сообщество в Беларуси», – заявил Моравецки.

Напомним, председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис осудили на 15 суток «по факту нарушения законодательства о массовых мероприятиях». Оказалось, что им посчитали организацию традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки 2021».

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