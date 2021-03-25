Компания Dyson представила пылесос, подсвечивающий частицы пыли лазером

Британский производитель бытовой техники компания Dyson представила флагманский пылесос V15 Detect, главной особенностью которого стала система лазерной подсветки, позволяющая увидеть мельчайшие частицы пыли на полу и других поверхностях. Эта функция призвана повысить качество уборки, пишет The Verge.

Сейчас некоторые пылесосы оснащаются источниками света, но это делается лишь для удобства уборки в местах с недостаточным освещением. В то же время технология Dyson, судя по демонстрационному видеоролику, действительно позволяет разглядеть пыль и убраться более тщательно.

Как и предыдущая модель линейки (V11), новый пылесос получил цветной LCD-дисплей, на котором отображается информация о режиме, уборки и уровне заряда батареи. В дополнение к этой информации пылесос V15 выводит на экран данные о количестве и размере попавших в пылесборник частиц. Для сбора этой информации в пылесосе установлены новый акустический пьезодатчик и новый процессор. Если в каком-то месте обнаружится скопление крупных частиц, пылесос автоматически увеличит мощность всасывания.

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