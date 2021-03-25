Газировка и коктейли: какие напитки опасны для сердца?

Ученые назвали напитки, которые могут повысить риск сердечного приступа. По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно 20% приступов проходят без симптомов. Но они также грозят осложнениями и даже более опасны, поскольку человек, не зная о своем состоянии, не обращается за медицинской помощью.

Правильная диета является одним из способов поддержать здоровье сердца. Важно следить не только за продуктами питания, но и за напитками. Так, ученые рекомендовали исключить из рациона газировку. Она содержит избыточное количество сахара и потому опасна для сердца, сообщает mir24.tv со ссылкой на Harvard Helth Publishing.

Также в список опасных напитков попал алкоголь. Он поражает многие органы. В последние годы появляется все больше исследований, посвященных его влиянию на сердце и сосуды. Ученые пришли к выводу, что женский организм страдает от употребления спиртного больше, чем мужской.

Исследования также подтвердили вред энергетиков. Они вызывают резкое повышение давления и нарушают сердечный ритм. Негативные последствия могут проявиться при потреблении большого количества энергетиков за короткий срок или при комбинации с другими веществами (например, алкоголем).

Опасны оказались и молочные коктейли. Они содержат не только сахар, но и повышенное количество жиров.

Кофе, по словам ученых, пить можно, но в умеренных количествах. Одна чашка черного кофе в день даже полезна для сердечно-сосудистой системы, но шесть и более порций оказывают губительное воздействие.

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