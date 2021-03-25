Белорусам приходят фейковые сообщения от имени Тихановской и «Голоса»

Как сообщает TUT.BY, в редакцию читатели пересылают сообщения полученные от имени Светланы Тихановской, платформы «Голос», а также от автора популярного телеграм-канала, признанного экстремистским.

Тихановская, платформа «Голос» и автор упомянутого канала уже назвали сообщения фейком.

Во всех случаях текст абсолютно одинаков. «Гражданам Новой Беларуси» сообщают, что их телефоны внесены в базу данных «Голоса», и обещают сообщить некий план действий.

Представители платформы «Голос» сообщили в своем телеграм-канале, что не имеют к рассылке никакого отношения. И уточнили, что доступа к телефонам пользователей не имеют даже разработчики самого «Голоса» — данные наших пользователей надежно зашифрованы и хранятся на серверах Amazon.

Офис Светланы Тихановской также назвал рассылку фейком, напомнив, что вся коммуникация Тихановской идет через ее официальные аккаунты в соцсетях. Владелец популярного телеграм-канала, признанного экстремистским, посоветовал удалять такие сообщения и заносить контакты, приславшие их, в черный список.

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