В Великобритании будет проведено первое клиническое испытание лекарств от рассеянного склероза

Британские врачи готовятся к началу первого в мире клинического испытания, в ходе которого они намерены оценить, насколько уже имеющиеся на рынке препараты для лечения рассеянного склероза способны замедлить развитие болезни или даже способствовать излечению пациентов.

В мире рассеянным склерозом страдают около 2,5 миллионов человек. Он относится к аутоиммунным заболеваниям: собственная иммунная система пациентов разрушает миелиновые оболочки нервных волокон в спинном и головном мозге, что ведет к постепенному нарастанию неврологических нарушений — потере кожной чувствительности, нарушениям зрения, тремору, нарушениям координации движений и так далее.

Симптомы заболевания обычно обнаруживаются у людей в возрасте от 20 до 50 лет. У многих вначале наблюдается рецидивирующий рассеянный склероз — форма болезни, при которой симптомы периодически появляются и исчезают. Но около половины пациентов страдают прогрессирующей формой болезни, когда постепенно накапливающиеся повреждения нервов ведут к нарастающему ухудшению состояния.

На поздних стадиях болезни возникают проблемы с речью, мышечная ригидность или спазмы, пациентам требуются вспомогательные приспособления для ходьбы или же они вовсе вынуждены использовать инвалидное кресло. Полностью излечить рассеянный склероз современные врачи не могут. Пока они в состоянии только замедлить развитие болезни.

«Это первое в мире многоэтапное исследование прогрессирующего рассеянного склероза», — говорит один из руководителей проекта, профессор неврологии Джереми Чатавей из Лондонского университетского колледжа.

В клиническом испытании, получившем кодовое название Ocpotus, будут оцениваться три препарата. Сотни пациентов-добровольцев будут случайным образом распределены на четыре группы. В контрольной группе они будут получать стандартное современное лечение прогрессирующего рассеянного склероза, в трех остальных к этому лечению будет добавлено одно из трех испытуемых лекарств.

Спустя восемнадцать месяцев состояние нервных волокон участников будет оценено при помощи МРТ, а также электрофизиологических тестов, определяющих, насколько хорошо передаются сигналы по нервной системе

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