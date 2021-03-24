В СК рассказали, сколько уголовных дел возбуждено в связи с протестами

Следственный комитет подготовил все необходимые документы для экстрадиции блогеров, находящихся за границей. Об этом заявил начальник УСК по Минску Сергей Паско, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Запрос о выдаче Путило, Протасевича, Мотолько и других уже направлен. В настоящее время нами подготовлены все необходимые документы. Ждем ответа, — рассказал Сергей Паско.

По его словам, с августа в Минске было возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, проходившими в столице. В суд переданы дела в отношении 221 обвиняемого. Только за два месяца текущего года уголовные дела о массовых беспорядках составили 10% от общего количества возбужденных дел.

— Это неимоверная цифра, неимоверный процент. Республика в таких условиях еще никогда не жила, и надеюсь, что жить не будет, — подчеркнул Паско.

Он сообщил, что в ходе расследования дел выявляются причины, которые способствовали массовым беспорядкам.

— В том числе выявляются источники финансирования, — рассказал представитель столичного СК. — В ходе производства по уголовным делам установлено значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот.

Он обратил внимание, что таким деньгам будет придан определенный процессуальный статус и с виновных в административных правонарушениях будет повторно взыскан штраф.

— Мы продолжаем расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния, — сообщил Паско.

Он добавил, что в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела. Эти люди сейчас находятся под стражей. Они принимали участие в массовых беспорядках по идеологическим соображениям и, по словам Паско, решали свои узко направленные цели.

— Деятельность этой преступной организации носила международный характер, — сообщил начальник УСК по Минску. — Были привлечены анархические движения Украины и России.

Дела против блогеров

Антона Мотолько СК подозревает в причастности к ряду преступлений: массовым беспорядкам (ст. 293 и ст. 342); возбуждению социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности (ч. 3 ст. 130); созданию экстремистского формирования (ч. 1 ст. 3611); действиям, направленным на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361).

Тогда же СК сообщил, что «следователями проводится работа по признанию телеграм-канала Антона Мотолько экстремистским».

Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который в прошлом году был признан экстремистским по решению суда. Роман Протасевич был его главным редактором. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 УК РБ, а также по ч. 3 ст. 130 в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды.

Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске. В Польшу направлены документы на их экстрадицию.

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