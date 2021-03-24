Путин утвердил реструктуризацию кредита для БелАЭС

Президент России Владимир Путин 24 марта подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в белорусско-российское соглашение о кредите на строительство Белорусской АЭС, передает Прайм-пресс.

Протокол был ратифицирован Госдумой 10 марта 2021 г., 17 марта Совет федерации России одобрил его ратификацию. Таким образом, российская сторона завершила все ратификационные процедуры по протоколу.

Беларусь завершила ратификацию протоколов в декабре 2020 г.

Указанный протокол был подписан в Москве 14 июля 2020 г. Документ закрепляет пересмотренные по инициативе белорусской стороны условия возврата кредита в связи со снижением уровня мировых цен на нефть и газ, а также переносом срока ввода в эксплуатацию энергоблоков, что повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта.

Протокол содержит следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на 2 года – до конца 2022 г; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 г; замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

Заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов сообщил, что по состоянию на 1 марта 2021 г из 10 млрд долл, предусмотренных на строительство БелАЭС, использовано средств кредита на сумму 4,7 млрд долл. По его словам, общая ориентировочная стоимость строительства составит порядка 6 млрд долл.

В целях защиты интересов России как кредитора предусматривается право приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к погашению в случае длительного непогашения долга белорусской стороной.

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