“Пинская бойня”: что грозит участникам самой жесткой схватки с милицией в Беларуси

Суд над жителями Пинска, обвиняемыми в массовых беспорядках в родном городе в ночь с 9 на 10 августа, начался 23 марта в Бресте. На скамье подсудимых – 14 человек в возрасте от 19 до 44 лет. Всех их белорусские правозащитники признали политзаключенными еще до суда, передает dw.com.

Потерпевшими по уголовному делу проходят 109 сотрудников милиции. По выводам следствия, большинству из них причинен ущерб, который не привел к краткосрочному расстройству здоровья. Кроме того, прокуратура подала иск на 24 тысячи белорусских рублей (около 7700 евро): в эту сумму был оценен ущерб городскому хозяйству Пинска от действий митингующих.

Судебный процесс проходит не в самом Пинске, а в областном центре – Бресте. Официального объяснения этому переносу нет, но жители Пинска говорят, что местные судьи отказывались браться за рассмотрение этого дела. Судебные слушания в Бресте можно назвать открытыми лишь условно: в первый день процесса в зал заседаний пустили только родственников обвиняемых и государственную прессу.

Мнение властей: агрессивная толпа напала на милицию

О событиях в ночь после президентских выборов в Пинске информация до сих пор самая противоречивая. По версии властей, через несколько часов после закрытия избирательных участков около 500 человек заблокировали здание Пинского горисполкома.

“Группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутьев, камней и арматуры попыталась организовать нападение на сотрудников милиции”, – сообщили в пресс-службе МВД. Там также особо отметили, что в отношении протестующих “боевое оружие не применялось”.

Впоследствии на государственном белорусском телевидении вышел репортаж, где события 9-10 августа 2020 года были названы “неудавшейся попыткой переворота в Беларуси”, а городом, где противостояние в те дни достигло максимального уровня, стал именно Пинск. В репортаже упоминалось, что в результате “жесткой агрессии толпы” пострадавшие сотрудники МВД получили тяжелые телесные травмы, сотрясения мозга, переломы конечностей и повреждения позвоночника.

Мнение протестующих: выборы фальсифицировали, а нас обманули

У очевидцев тех событий, получивших в народе название “пинская бойня”, другая версия событий. По словам местного жителя Максима, вечером 9 августа пинчане стали собираться возле избирательных участков, чтобы узнать о результатах выборов в своих округах. “Однако никаких данных нам не озвучивали и отправляли в горисполком: дескать, вся информация передана уже туда”, – рассказывает Максим.

Когда возле здания местной исполнительной власти собралось около тысячи человек, к протестующим вышли начальник пинской милиции и чиновник из горисполкома. Как вспоминает житель Пинска Александр, протестующие предложили выдвинуть пять делегатов на переговоры с властями.

“Во время этого общения были озвучены примерно те же цифры, что и по стране: якобы в Пинске за Лукашенко проголосовало до 80% избирателей”, – говорит Александр. По его словам, потом выяснилось, что представители властей согласились на переговоры лишь с тем, чтобы местная милиция могла дождаться подкрепления из других городов.

Прибывшие в Пинск силовики окружили протестующих на площади и попытались провести “зачистку” территории. Тогда и начались столкновения с ОМОНом и массовые задержания, что еще больше накалило ситуацию.

Кто первым устроил беспорядки?

Руководительница благотворительной организации “Полесская доброта” Елена Шимолина в тот день также находилась на площади. Она говорит, что беспорядки спровоцировали силовики, а до этого собравшиеся вели себя мирно.

По словам очевидцев, выбираясь из окружения, люди разбирали стоящие на площади скамейки, выдирали мусорные урны, выламывали тротуарную плитку, чтобы оказать сопротивление. Стычки продолжались несколько часов, пока силовиков не оттеснили, а у протестующих не появилась возможность беспрепятственно покинуть площадь. После этого задержания в Пинске продолжались еще несколько дней: тогда же сообщалось, что задержанных сильно избивали.

В дальнейшем началась облава на местных правозащитников и активистов, говорит Елена Шимолина в беседе DW. “От меня и моих коллег требовали данных о том, кто финансировал протесты: власти не могли поверить, что люди сами решили прийти к горисполкому, чтобы не дать себя обмануть”, – говорит директор “Полесской доброты”.

Поскольку допросы и обыски не прекращались, Елена Шимолина решила уехать из Пинска в Польшу. Ее примеру последовали еще некоторые участники тех событий. Тем же пинчанам, которые оказались на скамье подсудимых, согласно предъявленному обвинению в массовых беспорядках, может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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