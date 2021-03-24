Николая Козлова – на свободу!

Николай Козлов. Фото Радио Свобода

Политсовет Объединенной гражданской партии принял заявление по поводу задержания Николая Козлова.

22 марта был похищен лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Родственники и товарищи по партии нашли его на Окрестина в результате длительных поисков. Лидер ОГП содержался в пыточных условиях: восемь человек в одноместной камере. На пол умышленно вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки – пытка, известная как “газовая камера”.

Николаю Козлову была вызвана бригада скорой помощи, но информацию о состоянии его здоровья коллеги по партии и родственники получить не смогли. Позже уже через медиков удалось выяснить, что он в госпитале.

ОГП призывает международное сообщество к солидарности и адекватному реагированию на массовые нарушения белорусским режимом прав и свобод граждан Беларуси, на насилие и пытки, а также на невыполнение режимом международных обязательств.

ОГП напоминает белорусам, что только наши действия заставят режим прекратить насилие и освободить всех, кто находится сейчас в Беларуси за решеткой по политическим мотивам, в том числе членов ОГП:

  • Николая Козлова (председателя партии)
  • Александра Кабанова (зам. председателя партии)
  • Сергея Ольшевского (члена Политсовета ОГП)
  • Леонида Судаленко (члена Политсовета ОГП)
  • Владимира Непомнящих (члена Нацкома ОГП)
  • Светлану Пономареву.

ОГП призывает всех граждан страны к солидарности и взаимной поддержке!

Нас большинство, наше дело правое, и мы обязательно победим!

Анна Красулина, зам. председателя ОГП

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