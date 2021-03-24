Николая Козлова – на свободу!

Политсовет Объединенной гражданской партии принял заявление по поводу задержания Николая Козлова.
22 марта был похищен лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.
Родственники и товарищи по партии нашли его на Окрестина в результате длительных поисков. Лидер ОГП содержался в пыточных условиях: восемь человек в одноместной камере. На пол умышленно вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки – пытка, известная как “газовая камера”.
Николаю Козлову была вызвана бригада скорой помощи, но информацию о состоянии его здоровья коллеги по партии и родственники получить не смогли. Позже уже через медиков удалось выяснить, что он в госпитале.
ОГП призывает международное сообщество к солидарности и адекватному реагированию на массовые нарушения белорусским режимом прав и свобод граждан Беларуси, на насилие и пытки, а также на невыполнение режимом международных обязательств.
ОГП напоминает белорусам, что только наши действия заставят режим прекратить насилие и освободить всех, кто находится сейчас в Беларуси за решеткой по политическим мотивам, в том числе членов ОГП:
- Николая Козлова (председателя партии)
- Александра Кабанова (зам. председателя партии)
- Сергея Ольшевского (члена Политсовета ОГП)
- Леонида Судаленко (члена Политсовета ОГП)
- Владимира Непомнящих (члена Нацкома ОГП)
- Светлану Пономареву.
ОГП призывает всех граждан страны к солидарности и взаимной поддержке!
Нас большинство, наше дело правое, и мы обязательно победим!
Анна Красулина, зам. председателя ОГП