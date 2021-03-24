Николая Козлова – на свободу!

Политсовет Объединенной гражданской партии принял заявление по поводу задержания Николая Козлова.

22 марта был похищен лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Родственники и товарищи по партии нашли его на Окрестина в результате длительных поисков. Лидер ОГП содержался в пыточных условиях: восемь человек в одноместной камере. На пол умышленно вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки – пытка, известная как “газовая камера”.

Николаю Козлову была вызвана бригада скорой помощи, но информацию о состоянии его здоровья коллеги по партии и родственники получить не смогли. Позже уже через медиков удалось выяснить, что он в госпитале.

ОГП призывает международное сообщество к солидарности и адекватному реагированию на массовые нарушения белорусским режимом прав и свобод граждан Беларуси, на насилие и пытки, а также на невыполнение режимом международных обязательств.

ОГП напоминает белорусам, что только наши действия заставят режим прекратить насилие и освободить всех, кто находится сейчас в Беларуси за решеткой по политическим мотивам, в том числе членов ОГП:

Николая Козлова (председателя партии)

Александра Кабанова (зам. председателя партии)

Сергея Ольшевского (члена Политсовета ОГП)

Леонида Судаленко (члена Политсовета ОГП)

Владимира Непомнящих (члена Нацкома ОГП)

Светлану Пономареву.

ОГП призывает всех граждан страны к солидарности и взаимной поддержке!

Нас большинство, наше дело правое, и мы обязательно победим!

Анна Красулина, зам. председателя ОГП

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