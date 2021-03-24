НХЛ: звено Шаранговича – самое стабильное в команде

Главный тренер “Нью-Джерси” Линди Рафф оценил игру белорусского форварда Егора Шаранговича, сообщает Прессбол.

“Егор Шарангович пребывает в отличной форме, в великолепных кондициях. Ему удается сохранять высокий уровень игры от матча к матчу, причем он избегает спадов. Это очень важно, когда молодой хоккеист может играть без спадов в таком плотном графике. И не только Егор, все звено показывает отличный хоккей.

Тройка Шаранговича, Зэйджака и Куокканена наладила отличную “химию”, они здорово понимают друг друга. Это наше самое стабильное сочетание на данный момент”, — отметил Рафф на послематчевой пресс-конференции.

Поделиться ссылкой: