NASA объявило, когда состоится первый полет марсианского вертолета

Вертолет Ingenuity, который приземлился на Красной планете с ровером Perseverance 18 февраля, может совершить свой первый полет уже 8 апреля.

Если все пойдет по плану, этот новаторский взлет будет первым из пяти, которые продемонстрирует технологии Ingenuity в течение 31-дневного окна полета на Марсе.

«Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наш маленький вертолет работает на поверхности Марса, и мы знаем, что люди во всем мире хотят присоединиться к нам для участия в этой захватывающей 31-дневной демонстрации», — рассказала Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA.

Однако есть еще несколько пунктов, которые нужно отметить, прежде чем Ingenuity будет готова приступить к работе. Например, Ingenuity все еще прикреплен к нижней части Perseverance, а установка маленького вертолета на Марс — сложный процесс, который будет продолжаться в течение шести дней.

«Как и все, что связано с вертолетом, этот тип развертывания никогда раньше не проводился», — говорится в заявлении Фарах Алибей из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии, руководителя интеграции Mars Helicopter в Perseverance.

«Как только мы начнем развертывание, пути назад уже не будет. Все действия тесно скоординированы, необратимы и зависят друг от друга. Если есть хотя бы намек на то, что что-то идет не так, как ожидалось, мы можем решить отложить все на один или больше солей (марсианских дней), пока не получим лучшее представление о том, что происходит», — добавил Алибей.

Развертывание начнется после того, как Perseverance доберется до центра плоского и относительно безопасного квадрата местности 33 фута (10 метров) на стороне, которая находится рядом с посадочной площадкой марсохода на полу кратера Езеро.

После развертывания Ingenuity, Perseverance должен уехать на расстояние около 5 м в течение 24 часов, чтобы вертолет, работающий на солнечной энергии, получил достаточно солнечного света для подзарядки своих батарей. После этого команда Ingenuity приступит к вводу в эксплуатацию винтов. Например, они проведут тестовый запуск системы винта четырехлопастного вертолета, разогнав его до 2 537 оборотов в минуту — той же скорости вращения, которую он будет развивать во время полета.

Во время новаторского первого полета вертолет поднимется на высоту 3 м, зависнет не более 30 секунд, а затем вернется для приземления на своих четырех упругих опорах, если все пойдет по плану.

Остальные полеты в течение 31-дневного окна Ingenuity будут нацелены на максимальную высоту 5 м, сказал главный пилот Ingenuity Ховард Грип из JPL. В ходе первых трех вылетов команда будет стремиться продемонстрировать базовые возможности зависания, причем каждый полет в идеале будет проходить дальше, чем предыдущий.

Ingenuity будет снимать фото и видео с помощью двух своих бортовых камер, но не будет собирать никаких других данных: на маленьком корабле нет научных инструментов.

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