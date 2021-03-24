Минобразования: выпускные экзамены и ЦТ в 2021 году совмещать не будут

Министерство образования в этом году не будет совмещать выпускные экзамены и централизованное тестирование. Об этом министр Игорь Карпенко заявил на встрече со студентами в Минске.

Отвечая на вопрос о возможности совмещения выпускных экзаменов, министр подчеркнул, что в этом году никаких совмещений не будет, вопрос прорабатывается.

Также министр отметил, что некоторые элементы Болонского процесса вошли в обновленный Кодекс об образовании, который находится в Палате представителей, передает пресс-служба Минобразования.

На вопрос об отмене карантинного режима в общежитиях глава ведомства ответил, что с массовой вакцинацией такие меры будут постепенно отменятся.

Также Игорь Карпенко поделился со студентами ближайшими планами по устройству студенческой деревни – создать спорт-кафе, музейную экспозицию по Европейским играм, молодежный совет студенческой деревни.

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