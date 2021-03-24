Критика власти по новому закону не повлечет уголовной ответственности

Норма нового закона о противодействии экстремизму сконструирована так, что ответственности за простую критику власти не будет, сообщила на брифинге журналистам заместитель начальника управления – начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Евгения Парамонова в среду.

“Сама норма сконструирована таким образом, что простая критика власти не влечёт уголовной ответственности. Речь идёт об умышленных заведомо ложных сведениях, распространённых публично”, – цитирует Парамонову Interfax.by.

Специалист пояснила, что “ответственность за деятельность по дискредитации Беларуси, в том числе органов государственной власти, последует за умышленные действия, распространение заведомо ложных сведений”. “И в третьих, они должны быть направлены на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, – добавила она.

Как сообщалось, в Беларуси подготовили новую редакцию закона о противодействии экстремизму, хотят ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о республике.

“Предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в сети интернет”, – говорилось в сообщении на сайте генеральной прокуратуры, которая выступает автором законопроекта.

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