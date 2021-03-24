Как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа»

Сообщив о задержании 25-летнего брестчанина, МВД проиллюстрировало новость видео хороводов на акциях протеста в сентябре прошлого года.
По информации МВД, «25-летний бухгалтер находился в агрессивно настроенной толпе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов».
Сообщается, что вместе с другими протестующими молодой человек «блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни».
Жителя Бреста признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
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