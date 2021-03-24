“Это только моя ошибка”. Меркель отменила локдаун на Пасху и извинилась перед немцами

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от объявленного в ночь на вторник строгого карантина на Пасху (4 апреля) и извинилась перед немцами за ошибочное решение, сообщает BBC.

О введении дополнительных мер лидеры немецких земель договорились поздно вечером с понедельника на вторник. Карантинные ограничения должны были продлиться с 1 по 5 апреля – со Страстного четверга до Пасхи и Светлого понедельника в календаре католиков, протестантов и ряда других христианских церквей.

Предполагалось запретить собрания, в том числе в церквях, а также ограничить встречи, включая родственников. кроме того план предусматривал и закрытие всех магазинов, кроме продуктовых.

Ученые и предприниматели раскритиковали планы властей, и политики быстро признали свою ошибку.

Председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет, к которой принадлежит и Меркель, в среду признал, что ввести локдаун в предложенной изначально форме не представляется возможным.

В итоге канцлер взяла на себя всю полноту ответственности за решение: “Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность”, – цитирует Меркель издание Deutsche Welle.

Она попросила прощения у граждан и признала, что введение строгих ограничений в последний момент вносило неопределенность и было слишком сложным в исполнении.

При этом существующие карантинные меры в Германии продлены до 18 апреля. Поскольку уровень заражения в стране вырос до 100 случаев на 100 тыс. человек. Это показатель, на который ориентируются власти при принятии решений о продлении локдауна.

По действующим правилам, регионы, где новые инфекции на протяжении недели превышают эту цифру, должны остановить снятие карантинных мер.

Планы нового локдауна на Пасху вызвали критику как в бизнес-секторе, так и среди религиозных лидеров, которые настаивают, что при соблюдении правил безопасности посещение церквей не представляет опасности.

Конференция католических епископов Германии уже подтвердила, что проведет службы Страстной и Светлой недели в своих храмах, а для предпочитающих остаться дома будут доступны прямые трансляции.

Отмену новых ограничений приветствовали и представители немецких магазинов. “С сегодняшним решением коронавирусная политика обрела долю здравого смысла,” – отреагировала ассоциация розничной торговли Германии (HDE).

Новая волна заражений подступила к ряду европейских государств, и эксперты связывают ее с низкими темпами вакцинации в Евросоюзе. Сейчас Европейская комиссия обсуждает временный запрет на экспорт вакцин с территории ЕС и обвиняет компанию AstraZeneca в нарушении условий контракта по поставке своего препарата.

В первую очередь ЕС рассматривает временный запрет на вывоз вакцин в Великобританию и США, где гораздо большая часть населения уже получила первую прививку.

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