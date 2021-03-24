Госдума разрешила Путину еще два раза выдвигаться в президенты после окончания полномочий в 2024 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбраться еще на два шестилетних срока, сообщает «Медиазона».

Проект внесли в соответствии с принятыми в июле 2020 года поправками к Конституции. Согласно им, президент не сможет избираться больше чем на два срока, однако ограничения не будут действовать для того, кто был президентом на момент вступления поправок в силу.

Сейчас в законе о выборах президента говорится, что должность нельзя занимать только два срока подряд.

О подготовке поправок к Конституции Путин объявил в январе 2020 года. Во внесенном им первом законопроекте обнуление сроков не упоминалось. Его в начале марта предложила прописать там депутат и космонавтка Валентина Терешкова, Путин одобрил эту идею.

Голосование по поправкам назначили на 1 июля 2020 года, однако его начали за неделю до этой даты, объяснив это опасностью заражения коронавирусом на участках. За них, согласно результатам ЦИК, проголосовали 77,92%. Аналитик Сергей Шпилькин, изучивший результаты участковых комиссий, называл 24 млн из всех 88 млн голосов аномальными.

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