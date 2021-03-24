Чем торгует Беларусь со страной, где задержали бизнесмена Александра Зингмана

Демократическая Республика Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году она вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.

При этом ДР Конго по итогам прошлого года, как подсчитало “Завтра твоей страны”, вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.

Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров услуг из Беларуси в 2020 году

Страна-импортерОбъем поставок,
в млн долларов
1Руанда12,728
2Марокко5,497
3Нигерия2,372
4Сейшелы1,808
5ДР Конго1,396
6Южная Африка1,395
7Уганда1,28
8Камерун1, 196
9Египет0,96
10Эфиопия0,735

По данным Национального статистического комитета РБ

По информации зарубежных СМИ, Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Республике Беларусь и называется советником управделами президента Беларуси Виктора Шеймана, был задержан в аэропорту местного города Лубумбаши после встречи с бывшим президентом ДР Конго Жозефом Кабилой.

Это – не первый визит Александра Зингмана в ДР Конго. В конце прошлого года бизнесмен получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги. Как сообщали тогда местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке. Это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Для реализации возможных проектов было предложено привлечь ресурсы африканского Trade&Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Отметим также, что с 2019 года ДР Конго, которая является президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов. Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал задержание в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана так:

— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — сообщил Анатолий Глаз TUT.BY.

По словам конголезских источников, правительства двух стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве — уже обратились к властям ДР Конго, чтобы добиться освобождения Александра Зингмана. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать». Вмешательство представителей ОАЭ и Зимбабве может объяснятся тем, что в ОАЭ зарегистрирована компания Aftrade DMCC, главным бенефициаром которой называется Зингман. А Зимбабве — один из важнейших клиентов бизнесмена, продающего там белорусскую технику. Именно благодаря контрактам, реализованным Aftrade DMCC, в прошлом году Зимбабве вошла в топ-10 важнейших покупателей белорусской продукции в Африке.

Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров товаров из Беларуси в 2020 году

Страна-импортерОбъем поставок,
в млн долларов
1Марокко59,0
2Египет58,6
3Уганда36,2
4Тунис33,3
5Кот-д’Ивуар26,6
6Зимбабве24,1
7Южная Африка18,1
8Камерун17,5
9Гана14,7
10Ангола14,0

По данным Национального статистического комитета РБ 

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