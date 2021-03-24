Чем торгует Беларусь со страной, где задержали бизнесмена Александра Зингмана

Демократическая Республика Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году она вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.

При этом ДР Конго по итогам прошлого года, как подсчитало “Завтра твоей страны”, вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.

Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров услуг из Беларуси в 2020 году

№ Страна-импортер Объем поставок,

в млн долларов 1 Руанда 12,728 2 Марокко 5,497 3 Нигерия 2,372 4 Сейшелы 1,808 5 ДР Конго 1,396 6 Южная Африка 1,395 7 Уганда 1,28 8 Камерун 1, 196 9 Египет 0,96 10 Эфиопия 0,735

По данным Национального статистического комитета РБ

По информации зарубежных СМИ, Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Республике Беларусь и называется советником управделами президента Беларуси Виктора Шеймана, был задержан в аэропорту местного города Лубумбаши после встречи с бывшим президентом ДР Конго Жозефом Кабилой.

Это – не первый визит Александра Зингмана в ДР Конго. В конце прошлого года бизнесмен получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги. Как сообщали тогда местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке. Это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Для реализации возможных проектов было предложено привлечь ресурсы африканского Trade&Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Отметим также, что с 2019 года ДР Конго, которая является президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов. Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал задержание в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана так:

— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — сообщил Анатолий Глаз TUT.BY.

По словам конголезских источников, правительства двух стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве — уже обратились к властям ДР Конго, чтобы добиться освобождения Александра Зингмана. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать». Вмешательство представителей ОАЭ и Зимбабве может объяснятся тем, что в ОАЭ зарегистрирована компания Aftrade DMCC, главным бенефициаром которой называется Зингман. А Зимбабве — один из важнейших клиентов бизнесмена, продающего там белорусскую технику. Именно благодаря контрактам, реализованным Aftrade DMCC, в прошлом году Зимбабве вошла в топ-10 важнейших покупателей белорусской продукции в Африке.

Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров товаров из Беларуси в 2020 году

№ Страна-импортер Объем поставок,

в млн долларов 1 Марокко 59,0 2 Египет 58,6 3 Уганда 36,2 4 Тунис 33,3 5 Кот-д’Ивуар 26,6 6 Зимбабве 24,1 7 Южная Африка 18,1 8 Камерун 17,5 9 Гана 14,7 10 Ангола 14,0

По данным Национального статистического комитета РБ

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