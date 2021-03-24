Чем торгует Беларусь со страной, где задержали бизнесмена Александра Зингмана

Демократическая Республика Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году она вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.
Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.
При этом ДР Конго по итогам прошлого года, как подсчитало “Завтра твоей страны”, вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.
Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров услуг из Беларуси в 2020 году
|№
|Страна-импортер
|Объем поставок,
в млн долларов
|1
|Руанда
|12,728
|2
|Марокко
|5,497
|3
|Нигерия
|2,372
|4
|Сейшелы
|1,808
|5
|ДР Конго
|1,396
|6
|Южная Африка
|1,395
|7
|Уганда
|1,28
|8
|Камерун
|1, 196
|9
|Египет
|0,96
|10
|Эфиопия
|0,735
По данным Национального статистического комитета РБ
По информации зарубежных СМИ, Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Республике Беларусь и называется советником управделами президента Беларуси Виктора Шеймана, был задержан в аэропорту местного города Лубумбаши после встречи с бывшим президентом ДР Конго Жозефом Кабилой.
Это – не первый визит Александра Зингмана в ДР Конго. В конце прошлого года бизнесмен получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги. Как сообщали тогда местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке. Это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Для реализации возможных проектов было предложено привлечь ресурсы африканского Trade&Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.
Отметим также, что с 2019 года ДР Конго, которая является президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов. Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.
Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал задержание в Демократической Республике Конго (ДРК) белорусского бизнесмена Александра Зингмана так:
— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — сообщил Анатолий Глаз TUT.BY.
По словам конголезских источников, правительства двух стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве — уже обратились к властям ДР Конго, чтобы добиться освобождения Александра Зингмана. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать». Вмешательство представителей ОАЭ и Зимбабве может объяснятся тем, что в ОАЭ зарегистрирована компания Aftrade DMCC, главным бенефициаром которой называется Зингман. А Зимбабве — один из важнейших клиентов бизнесмена, продающего там белорусскую технику. Именно благодаря контрактам, реализованным Aftrade DMCC, в прошлом году Зимбабве вошла в топ-10 важнейших покупателей белорусской продукции в Африке.
Топ-10 важнейших африканских стран-импортеров товаров из Беларуси в 2020 году
|№
|Страна-импортер
|Объем поставок,
в млн долларов
|1
|Марокко
|59,0
|2
|Египет
|58,6
|3
|Уганда
|36,2
|4
|Тунис
|33,3
|5
|Кот-д’Ивуар
|26,6
|6
|Зимбабве
|24,1
|7
|Южная Африка
|18,1
|8
|Камерун
|17,5
|9
|Гана
|14,7
|10
|Ангола
|14,0
По данным Национального статистического комитета РБ