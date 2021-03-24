«Будущее жилой застройки»: В Калифорнии район напечатают на 3D-принтере

Район из полутора десятков жилых домов создадут в калифорнийском городе Ранчо-Мираж. Это первый проект подобного масштаба, все здания будут выполнены из безопасных для экологии материалов.

Район будущего готовятся создать в долине Коачелла в Калифорнии. Все здания будут построены масштабными 3D-принтерами размером с автомобильный гараж, сообщает The Guardian.

Каждое здание займет примерно 33 кв.м земли, а для его печати, включая застывание экологически чистого материала потребуется менее 24 часов. Жилье будет состоять из трех спален, двух ванных комнат, но для будущих жильцов оставят возможность изменить планировку и добавить дополнительные помещения. На заднем дворе разместят бассейн и площадку для барбекю.

В зависимости от комплектации стоимость такого дома будет составлять от 595 до 950 тыс. долларов. Проект призван решить вопрос нехватки предложения на рынке жилья Калифорнии.

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