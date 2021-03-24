Белорусский боксер включен в комитет ветеранов и чемпионов AIBA

Серебряный призер Олимпиады-2004 белорус Виктор Зуев включен в комитет ветеранов и чемпионов Международной ассоциации бокса (AIBA).

Как сообщает Прессбол, белорус был включен в состав комитета по инициативе AIBA.

Ведущие боксеры принимают активное участие в популяризации олимпийского бокса в мире. Мнение и опыт известных атлетов прошлых лет очень важен для поступательного развития вида спорта.

Данный комитет один из пяти, созданных по инициативе нового руководства AIBA, которую в декабре 2020 года возглавил россиянин Умар Кремлев.

Виктор Зуев, является серебряным призером Игр в Афинах, двукратным призером чемпионатов мира и четырехкратным призером чемпионатов Европы. Завершил карьеру в олимпийском боксе в 2015 году.

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