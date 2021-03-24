Адвокат Зикрацкий не прошел переаттестацию и будет лишен лицензии

Адвокат Сергей Зикрацкий, защищающий многих белорусских журналистов, не прошел внеочередную переаттестацию. Это значит, что в скором времени он будет лишен лицензии, сообщает TUT.BY.

— Квалификационная комиссия признала, что я обладаю недостаточной квалификацией, чтобы в дальнейшем работать адвокатом. Члены Квалификационной комиссии проголосовали. Я еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию, но то, что ее заберут, — скорее уже вопрос технический, чем юридический. Следующее заседание Квалификационной комиссии, где будет решаться этот вопрос, должно пройти 22 апреля. Если повезет, доработаю до этого срока, если комиссию решат созвать для особо отличившихся пораньше, значит не доработаю, — сказал TUT.BY после заседания комиссии Сергей Зикрацкий.

На вопрос о своих планах после лишения лицензии адвоката Зикрацкий говорит, что пока не решил, чем будет заниматься.

Напомним, основанием для вызова на переаттестацию стал ряд комментариев Зикрацкого в СМИ. Министерство юстиции посчитало, что эти комментарии не в полной мере соответствуют законодательству, а потому свидетельствуют о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей. В связи с этим Министерство юстиции инициировало внеочередную аттестацию, чтобы определить возможность дальнейшего выполнения Зикрацким его профессиональных обязанностей.

Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов, специализирующийся на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности. В последний год Зикрацкий также участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах, он защищает многих белорусских журналистов, которые проходят по административным и уголовным делам. Зикрацкий защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), также он адвокат сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

Помимо Зикрацкого переаттестацию не прошли еще несколько адвокатов, в том числе Ольга Баранчик.

Давление на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон. Без лицензии может остаться Владимир Созончук, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН. Кроме того, в защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.

Поделиться ссылкой: