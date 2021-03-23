Врач назвала количество сала, которое можно съесть за день без вреда

Есть его необходимо в первой половине дня.

Врач-диетолог Маргарита Королёва назвала количество сала, которое можно съесть за день без вреда для здоровья. Об этом специалист сообщила в беседе с ФАН.

Королёва отметила, что сало является полезным для здоровья мужчин и женщин продуктом. Дело в том, что он богат арахидоновой кислотой, которая влияет на построение гормонов. Помимо прочего, она оказывает положительное воздействие на репродуктивную функцию человека.

Также этот продукт полезен для иммунитета, что особенно важно во время распространения вирусных инфекций.

Специалист сообщила, как необходимо есть сало, чтобы не нанести вред здоровью. По ее словам, чтобы избежать задержки жидкости из-за потребления этого соленого продукта, его следует есть в первой половине дня и в небольшом количестве: «Небольшого кусочка, 50–100 граммов в день, вполне достаточно для того, чтобы получить всю пользу из этого продукта. Зимой сало может приниматься на регулярной основе, изо дня в день. Маленький кусочек сала можно положить на какой-нибудь хрустящий хлебец».

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