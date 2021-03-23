В «даркнете» мошенники продают «вакцины» и паспорта вакцинации

Европейские следователи из компании кибербезопасности «Check Point» заявляют об увеличении продаж через даркнет вакцин от Covid-19, паспортов вакцинации и поддельных отрицательных тестовых документов, сообщает BBC.

Цены варьируются от $500 до $750 за дозу AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson jabs. За поддельные сертификаты вакцинации анонимные торговцы просят по 150 долларов.

Следователи из компании кибербезопасности «Check Point» следили за хакерскими форумами и другими “черными продажами” с января, когда появилась первая нелегальная реклама вакцин. Согласно их наблюдениям, количество отслеживаемой ими нелегальной рекламы, утроилось.

Продавцы вакцин, по-видимому, из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и России (команда нашла несколько объявлений на русском языке).

“Купи два и получи один бесплатно”

Другая реклама на хакерском форуме предлагает поддельные отрицательные тесты: “мы делаем отрицательные тесты Covid для путешественников за границей, для получения работы и т. д. Купите два отрицательных теста и получите третий бесплатно!”

Следователи «Check Point» обнаружили множество продавцов, предлагающих поддельные документы, при этом использующие в качестве способа оплаты криптовалюту Bitcoin. Когда они связались с одним из продавцов, команде сказали, что им просто нужно сообщить свои имена и даты, когда произошли фальшивые уколы. Продавец написал: “Вы не должны беспокоиться, это наша работа. Мы делали это со многими людьми, и все это хорошо.”

Одед Вануну (Oded Vanunu), руководитель отдела исследований уязвимостей продуктов Check Point, сказал: “очень важно, чтобы люди понимали, что попытка получить вакцину, прививочную карточку или отрицательный результат теста Covid-19 неофициальным способом крайне рискованна, поскольку хакеры больше заинтересованы в ваших деньгах, личной информации, для того, чтобы вас использовать.”

Откуда такой спрос на подделки?

Курортные операторы требуют от клиентов, желающих отправиться на отдых, быть привитыми.

от клиентов, желающих отправиться на отдых, быть привитыми. В Великобритании рассматривается вопрос о введении вакцинной паспортной системы, которая могла бы позволить посетителям посещать общественные места (рестораны, бары или спортивные стадионы).

Европейские чиновники также объявили о планах введения “зеленого цифрового сертификата”. Который позволит любому, кто привит против Covid, или кто имеет отрицательный тест, или недавно восстановился от вируса, беспрепятственно путешествовать в пределах ЕС.

По этому сейчас «Check Point» призывает страны принять систему QR-кодов во всей документации по вакцинам, чтобы сделать подделки более трудными.

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