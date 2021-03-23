В «даркнете» мошенники продают «вакцины» и паспорта вакцинации

Европейские следователи из компании кибербезопасности «Check Point» заявляют об увеличении продаж через даркнет вакцин от Covid-19, паспортов вакцинации и поддельных отрицательных тестовых документов, сообщает BBC.
Цены варьируются от $500 до $750 за дозу AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson jabs. За поддельные сертификаты вакцинации анонимные торговцы просят по 150 долларов.
Следователи из компании кибербезопасности «Check Point» следили за хакерскими форумами и другими “черными продажами” с января, когда появилась первая нелегальная реклама вакцин. Согласно их наблюдениям, количество отслеживаемой ими нелегальной рекламы, утроилось.
Продавцы вакцин, по-видимому, из США, Великобритании, Испании, Германии, Франции и России (команда нашла несколько объявлений на русском языке).
“Купи два и получи один бесплатно”
Другая реклама на хакерском форуме предлагает поддельные отрицательные тесты: “мы делаем отрицательные тесты Covid для путешественников за границей, для получения работы и т. д. Купите два отрицательных теста и получите третий бесплатно!”
Следователи «Check Point» обнаружили множество продавцов, предлагающих поддельные документы, при этом использующие в качестве способа оплаты криптовалюту Bitcoin. Когда они связались с одним из продавцов, команде сказали, что им просто нужно сообщить свои имена и даты, когда произошли фальшивые уколы. Продавец написал: “Вы не должны беспокоиться, это наша работа. Мы делали это со многими людьми, и все это хорошо.”
Одед Вануну (Oded Vanunu), руководитель отдела исследований уязвимостей продуктов Check Point, сказал: “очень важно, чтобы люди понимали, что попытка получить вакцину, прививочную карточку или отрицательный результат теста Covid-19 неофициальным способом крайне рискованна, поскольку хакеры больше заинтересованы в ваших деньгах, личной информации, для того, чтобы вас использовать.”
Откуда такой спрос на подделки?
- Курортные операторы требуют от клиентов, желающих отправиться на отдых, быть привитыми.
- В Великобритании рассматривается вопрос о введении вакцинной паспортной системы, которая могла бы позволить посетителям посещать общественные места (рестораны, бары или спортивные стадионы).
- Европейские чиновники также объявили о планах введения “зеленого цифрового сертификата”. Который позволит любому, кто привит против Covid, или кто имеет отрицательный тест, или недавно восстановился от вируса, беспрепятственно путешествовать в пределах ЕС.
По этому сейчас «Check Point» призывает страны принять систему QR-кодов во всей документации по вакцинам, чтобы сделать подделки более трудными.