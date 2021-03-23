В Бресте начался суд по делу о массовых беспорядках в Пинске

23 марта в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках в Пинске 9 августа.

Обвиняемыми признаны 14 человек. Во вторник в суд привезли 13 из них. Еще один находится под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 19 до 44 лет. Статья на всех одна – ч.2 ст. 293, которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

По версии обвинения, 9 августа прошлого года они участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами – досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам.

В результате «пинской бойни» пострадали 108 сотрудников милиции. Семеро получили менее тяжкие телесные повреждения, 6 – легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42 – легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременное расстройство здоровья, 54 – побои.

Причиненный массовыми беспорядками ущерб оценили в 24 тысячи рублей.

Рассмотрение уголовного дела проходило в самом просторном зале Дворца Правосудия. Всех 13 обвиняемых разместили в большом «аквариуме». Первыми в зал прошли адвокаты, затем конвой пропустил родственников и журналистов. Зал был заполнен под завязку, свободных мест не было. Потерпевшие на первое судебное заседание не вызывались.

Среди обвиняемых – супруги Елена и Сергей Мовшук, которые воспитывают двух несовершеннолетних детей. По версии обвинения, в ночь с 9 на 10 августа Елена подошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. Она находится под стражей. Ее муж, который кинул палку в милиционеров, – под домашним арестом. Такая же мера пресечения избиралась и для обвиняемого Сергея Леженко, но в сентябре его направили ожидать суда в следственном изоляторе. Поводом стали два нарушения. Первое – Сергея не оказалось дома, когда к нему приехали с проверкой милиционеры. На суде обвиняемый объяснил, что как раз вышел за ребенком. Второе – воспользовался мобильным телефоном.

– Не знал, что нельзя, – пояснил Сергей.

В начале процесса прокурор зачитал, какое насилие применили к силовикам обвиняемые. Сергей Леженко – выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес не менее трех ударов. Роман Багновец – выломал кол для подвязки деревьев, тем самым «изготовил орудие преступления» и бросил в построение силовиков. Олег Рубец – кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень. Александр Терешко – бросил палку и неустановленные предметы. Даниил Богнат – кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет. Станислав Михайлов – бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров. Дэвид Мостицкий – ударил четыре раза палкой. Игорь Соловей – призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет. Артур Халимончик – бросил пластиковую бутылку, нанес не менее двух ударов палкой по сотрудникам ОВД, а потом не менее двух раз бросал палку в них же. Григорий Гунько – ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив орудие преступления», и бросил в построение силовиков. Туда же кинул и металлическую урну. Вячеслав Шелемет – кинул в построение милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску. Вячеслав Рогащук – бросил в силовиков неустановленный предмет, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД.

По версии прокуратуры, преступление обвиняемые совершили в группе с иными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Из 14 обвиняемых трое свою вину не признали. Остальные – согласились частично.

Первым в суде выступил Сергей Леженко. Он сообщил, что 9 августа пришел на улицу Ленина и заметил скопление людей, которые возле горисполкома ждали оглашения результатов президентских выборов. На улице Заслонова стоял строй сотрудников милиции. Ближе к ночи с параллельной улицы выбежали силовики со щитами и, по словам пинчанина, «начали избивать людей». Он выломал доску и ударил ей по милицейским щитам.

– Чтобы они отошли и перестали применять насилие к людям, – объяснил свои действия Сергей.

Свою вину Сергей признал частично. Он согласился с тем, что наносил удары палкой, но подчеркнул, что бил только по щитам.

После выступления первого обвиняемого в суде объявили перерыв. Рассмотрение уголовного дела будет продолжатся до первых чисел апреля. За это время допросят обвиняемых, потерпевших, свидетелей, изучат материалы уголовного дела.

Станислав КОРШУНОВ, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

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