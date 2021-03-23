Tesla закроет свой первый завод в Европе

Завод в Нидерландах, в городе Тилбург, открытый Илоном Маском и министром экономики страны Хенком Кампом в 2015 году, очень скоро прекратит сборку машин Tesla, сообщает NU.nl.

Собираемые на заводе Model S и Model X в конце января были настолько модернизированы, что внесенные изменения в производственный процесс не позволяют продолжать сборку в Нидерландах.

Несмотря на то, что внешних изменений в новых Model S и Model X немного, машины существенно поменялись в плане технологий и в интерьере.

Согласно сообщениям, Tesla проводит консультации с производственным советом, чтобы найти другие должности для сотрудников завода. В городе Брабант собирают не только автомобили, у американского бренда также есть цех по производству опрыскивателей, склад запчастей и так называемый центр восстановления, где старые или бывшие в употреблении детали доводятся до качества новых. Из 1510 человек, работающих в Tesla в Нидерландах, 540 работают в Тилбурге.

Тилбург был особенно загруженным в 2018 году. В то время Model S и Model X были очень популярны из-за благоприятных налоговых льгот. Позже, когда закончились налоговые льготы, продажи значительно снизились.

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