США готовы оказать помощь Беларуси в проведении новых выборов

В Вильнюсе в понедельник прошел Форум Калиновского, организованный Сеймом Литвы в сотрудничестве с офисом Светланы Тихановской. В мероприятии приняли участие политики из Евросоюза и США, политологи и эксперты. Главная тема – политический кризис в Беларуси.

Как сообщает «Голос Америки», на форум свои видеообращения прислали американские законодатели Боб Менендес и Кристофер Смит .

«Народ Беларуси храбро сопротивляется Лукашенко, несмотря на его жестокую тактику на протяжении нескольких месяцев с тех пор, как он пытался украсть президентские выборы. Я восхищаюсь мужеством людей, которые постоянно выходят на мирные демонстрации в защиту своих прав. Это их страна. Это их борьба. Только они могут принести демократические изменения в суверенную Беларусь, но их друзья по всему миру не должны придавать хоть малейшую легитимность диктатуре Лукашенко, Закон о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, который был принят США в январе, стал серьезным сигналом Минску и всему миру, сигналом о том, что Лукашенко нелегитимен и, что Светлана Тихановская – законный президент Беларуси», – отметил в своем выступлении сенатор-демократ Боб Менендес.

Конгрессмен-республиканец Крис Смит в своем выступлении подчеркнул, что демократия в Беларуси – это вопрос времени.

«Неудержимый дух свободы возродился в народе Беларуси, когда 9 августа был объявлен результат выборов, назвавший Александра Лукашенко победителем над Светланой Тихановской. Люди сказали “хватит!”, и вышли на улицы с невероятной решимостью и ясной целью, и цель эта – свободная страна. Мир также сплотился, и эту солидарность необходимо постоянно подтверждать. Мы просто не можем утратить внимание к проблеме или устать от нее. Мы не позволим этому случиться», – заявил американский законодатель.

Посол Соединенных Штатов в Беларуси Джули Фишер, также выступившая на форуме, заявила, что США готовы оказать помощь в проведении честных и справедливых выборов в Беларуси. Если их об этом попросят. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале литовского Сейма.

Фишер напомнила, что на прошлой неделе Светлана Тихановская предложила беларусам проголосовать за переговоры с властями, чтобы провести новые выборы этой осенью.

«Мы готовы оказать (если нас об этом попросят) техническую помощь для реформирования избирательной системы, повышения представительности и ответственности всего спектра демократических политических партий, обеспечения эффективного гражданского наблюдения за избирательным процессом, содействия разнообразному, сбалансированному, тематическому независимому освещению выборов в СМИ», – заявила она.

В рамках форума также прошла дискуссия, посвященная поддержке демократии в странах Восточной Европы и России. Ее участники обсуждали возможную политику администрации Байдена по поддержке демократических сил в Беларуси и всем регионе.

Поделиться ссылкой: