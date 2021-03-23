«Соло-Пинск» больше года шило форму для белорусских олимпийцев

Экипировка для белорусских спортсменов, к предстоящим летом Олимпийским играм в Токио, была представлена в Falcon Club Arena моделями Национальной школы красоты.

Экипировка разработана сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами «Соло-Пинск», сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

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«Работа по созданию коллекции для белорусских олимпийцев велась на протяжении более года. Использовали качественные материалы, уделяли внимание и удобству, и расцветке. Принт на экипировке отражает всю нашу Беларусь: природу, характер людей, самобытность», – заявил директор «Соло-Пинск» Василий Горегляд.

Как сообщает НОК, за основу логотипа белорусской олимпийской сборной взят аист, который «символизирует стремление команды к победам и покорению новых высот».

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