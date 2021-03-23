Никита Соловей: Страну ждет новый виток пандемии, всем нужно вакцинироваться при первой возможности

Судя по сообщениям от наших ближайших соседей, к нам приближается новый виток пандемии COVID-19. И как бы нам не хотелось обратного, он может быть совсем не легче предыдущих и по количеству заболевших, и по соотношению не тяжелых и тяжелых форм заболевания, считает Никита Соловей.

— Мы, медики, очень хотим, чтобы Вы в ближайшем будущем не стали нашими пациентами, — пишет в Facebook врач-инфекционист Никита Соловей, который с первых чисел марта прошлого года работал с коронавирусными пациентами. — И поэтому призываем Вас вакцинироваться против COVID-19, как только появляется такая возможность, в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства/регистрации. В том числе уже тем, кто перенес один или несколько эпизодов коронавирусной инфекции в прошлом.

Врач ссылается на очередное исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA. В нем оценивается антительный ответ у перенесших COVID-19 пациентов через 32-94 дня от начала клинической симптоматики, а также у лиц, получивших две дозы РНК-овой вакцины через 14 дней после второй дозы, в отношении дикого штамма и мутировавших вариантов вируса. Во время исследования использовался тест, который коррелирует с эффективным антительным иммунным ответом против коронавируса.

— И он показал, что после вакцинации титр FRNTs50 был на порядок выше, чем титр у лиц, перенесших заболевание естественным образом. Кроме того, антительный ответ после вакцинации работал и в отношении мутантных вариантов коронавируса. Что еще раз доказывает более мощный антительный ответ после вакцинации и необходимость вакцинации даже уже переболевших лиц, — считает Никита Соловей. — Конечно, особой группой приоритета должны оставаться лица, находящиеся на передовой помощи пациентам с COVID-19 – медицинские работники и работники социальных служб.

Кроме того, важно вакцинировать все профессии, контактирующие в течение дня с большим количеством людей (для защиты и их самих, и окружающих).

Крайне важно вакцинироваться лицам с факторами риска тяжелого и осложненного течения COVID-19 (избыток веса с индексом массы тела 30 и более, пациентам с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, лицам в возрасте старше 55-60 лет, всем пациентам с иммуносупрессивными состояниями, продвинутыми сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и иными болезнями).

И в идеале необходимо постепенно охватить вакцинацией как можно большую часть населения, призывает врач-инфекионист. Именно это, по его мнению, поможет в итоге существенно приостановить, а, возможно, и оборвать шествие пандемии.

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