Эксперты: Государство оставило белорусов один на один с экономическими проблемами во время пандемии

Беларусь фактически единственная страна, где правительство почти никак не отреагировало на пандемию Covid-19. Экономическая поддержка оказывалась только государственному сектору.

Белорусские власти, несмотря на традиционно присущий им патернализм, предприняли минимальные меры для борьбы с пандемией Covid-19 и ее экономическими последствиями, отмечается в аналитической работе «Covid-19 в условиях политики невмешательства: экономические последствия в Беларуси».

Используя данные опросов, авторы исследования, эксперты Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский, а также экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович проанализировали, как основные шоки, вызванные Covid-19, повлияли на социально-экономическое положение белорусов в 2020 году, пишет “Ежедневник”.

Снижение продаж

«Реакция населения на опасность заражения привела к существенному снижению мобильности, что привело к снижению продаж в розничной торговле и услуг, требующих физического взаимодействия. Например, в 2020 году продажи в ресторанном бизнесе снизились на 20%», – пишут исследователи.

В Беларуси небольшая и открытая экономика, которая во многом завязана на экспорт, а не на внутренний рынок. Основным торговым партнером страны является Россия. И локдаун основных международных торговых партнеров, таких как Россия, привел к снижению спроса на белорусский экспорт товаров и транспортных услуг.

Перед лицом этих экономических проблем правительство сосредоточило свое внимание на поддержке полной занятости и производства на государственных предприятиях, игнорируя при этом остальную экономику.

Что с доходами?

Аналитики напомнили, что BEROC в сотрудничестве с компанией SATIO, провели серию онлайн-опросов среди городского населения Беларуси. Респондентов спрашивали об изменениях в их доходах в последнее время, а также об указании причин сокращения доходов (если это имело место), включая обесценивание рубля, снижение заработной платы, увольнение и т.д.

Согласно опросам, пик снижения доходов пришелся на апрель-июнь, и к сентябрю ситуация относительно стабилизировалась.

Тот факт, что доля респондентов, сообщивших о прекращении работы, достигла пика в 2,9% в мае, указывает на то, что компании не использовали сокращение занятости для адаптации к пандемической среде. Большая часть респондентов, занятых в сфере услуг, отметила сокращение внутреннего спроса (меньшее количество заказов / клиентов) как ключевой фактор сокращения их доходов.

Сильнее всего пострадали такие отрасли как гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, также весной затронул кризис и промышленность.

Гендерное измерение

«Несмотря на опасения, что женщины несут большие экономические потери из-за последствий пандемии, наши результаты не дают никаких доказательств того, что женщины с большей вероятностью испытают сокращение дохода во время пандемии, как это было в Германии», – констатируется в работе.

Хотя во время кризиса, связанного с Covid-19 в Беларуси, потеря рабочих мест была редкостью, увольнение было одной из наиболее частых причин сокращения доходов (11,3% респондентов сообщили, что в мае были уволены).

Примечательно, что единственный канал сокращения доходов, который более распространен среди женщин, чем среди мужчин, – это увольнение. Данное несоответствие можно объяснить гендерными различиями в обязанностях по уходу за детьми, пишется в исследовании.

К каким выводам пришли?

Делая выводы, аналитики отметили, что Беларусь фактически единственная страна, где правительство почти никак не отреагировало на пандемию Covid-19. При этом, несмотря на отсутствие локдауна и других ограничений, белорусская экономика пережила несколько шоков, связанных с пандемией.

Так, из-за открытости экономики на торговлю оказало серьезное влияние сокращение экспорта.

Также вследствие того, что белорусы добровольно снизили свою мобильность, чтобы минимизировать риски для здоровья, значительно пострадали такие отрасли как ресторанно-гостиничный бизнес и розничная торговля.

Авторы исследования также указали на имеющиеся доказательства того, что пандемия увеличила вероятность сокращения доходов белорусов, в основном из-за последствий снижения мобильности и падения экспорта.

Кроме этого, аналитики пришли к выводу, что занятые в частном секторе, с большей вероятностью пострадали от отрицательного воздействия пандемии, что отражает принципиальный выбор белорусского правительства, предусматривающий оказание экономической поддержки только государственному сектору.

«Многие белорусы увидели, что их благополучие ухудшилось в результате пандемии Covid-19. В отсутствие пособий по безработице и других механизмов социальной защиты пострадавшие от экономических потрясений вынуждены самостоятельно справляться с данными последствиями пандемии», – резюмировали эксперты.

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