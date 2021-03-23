Игоря Борисова – на свободу!

Белорусские левые политические партии, профсоюзные организации выражают решительный протест в связи с арестом на 15 суток Игоря Борисова, председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Политически мотивированные приговоры, ложные показания противоречащих друг-другу свидетелей, практика произвольного задержания людей прямо на улицах, без предъявления обвинений, тотальные зачистки несогласных — из пыльных страниц учебников истории возвращаются в реальную жизнь.

Арест Игоря Борисова в очередной раз подтверждает, что в Беларуси перестала действовать не только Конституция, но и в целом законность, что нарушение прав человека для белорусского репрессивного аппарата стало нормой и что белорусским милиционерам, прокурорам и судьями — явно не до законов.

Игорь Борисов, в своей борьбе за демократию и социальную справедливость, сейчас разделяет участь своих предшественников из Белорусской Социалистической Грамады и Белорусской Крестьянско-Рабочей Грамады, которые арестовывались царским самодержавием и польским реакционным режимом санации, а также десятков тысяч белорусов, которые репрессированы действующим белорусским режимом.

Мы требуем немедленного освобождения Игоря Борисова и всех других политических заключённых, арестованных и осужденных по административным или уголовным статьям.

Мы требуем немедленно прекратить преследование по политическим мотивам активистов политических партий, профсоюзов, негосударственных и некоммерческих организаций, инициатив, а также представителей СМИ, дворовых чатов, всех граждан.

Обращение подписали: Алексей Сигаев от Белорусской социал-демократической партии (Грамада); Сергей Калякин от Белорусской партии левых (Справедливый мир); Дмитрий Кучук — Белорусская партия «Зелёные»; Александр Ярошук — Белорусский конгресс демократических профсоюзов.

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