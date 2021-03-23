Французский суд признал женщину виновной за отказ заниматься сексом с мужем

Гражданский кодекс Франции обязывает супругов вести совместную жизнь, в том числе интимную. Правозащитники требуют отменить этот закон.

Как сообщает Glamour, во Франции суд признал 66-летнюю женщину виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем. Гражданский кодекс Французской республики обязывает супругов вести совместную жизнь, в том числе интимную. По сообщению местных СМИ, женщина намерена обжаловать решение версальского суда в ЕСПЧ, Европейском суде по правам человека.

После того, как судебное разбирательство получило огласку в СМИ, французские феминистские организации выступили за отмену нормы Гражданского кодекса о супружеском долге. Они отметили, что согласие на секс должно быть обоюдным, независимо от того, состоят партнеры в браке или нет. Согласно статистике, 47 % изнасилований и попыток изнасилования во Франции совершаются бывшим или нынешним супругом жертвы.

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