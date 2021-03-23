8 человек в одноместной камере, на полу 20 литров хлорки. Глава ОГП Козлов рассказал о ночи в тюрьме на Окрестина

Глава ОГП Николай Козлов попросил 23 марта сделать перерыв в суде над ним, так как у него поднялось давление после ночи, проведенной в тюрьме на Окрестина. Туда его доставили силовики 22 марта, схватив на улице.

Суд начался с помощью Скайпа. Связь плохая, постоянно прерывается. По словам Николая Козлова, на пол камеры, гед он провел ночь, вылили около 20 литров концентрированного раствора хлорки. В таком состоянии невозможно полноценно участвовать в процессе, заявил политик.

Судья Дмитрий Карсюк согласился сделать перерыв. Кстати, судят политика по административной статье 24.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

«[Николай Козлов] ходатайствовал, чтобы ему дали возможность ознакомиться с материалами дела. Судья сказал, что это ходатайство удовлетворяется таким образом, что с материалами он будет ознакомлен путем оглашения материалов в процессе. В данный момент — перерыв, Николаю меряют давление», — сообщили в пресс-службе ОГП.

Глава партии ОГП Николай Козлов пропал вечером 22 марта в Минске. Он собирался в гости к другу, но так до него и не дошел. Потом стало известно, что он находится на Окрестина. Об этом сообщили его однопартийцы.

«Выхожу. Если через 15 мин меня не будет — значит, задержан», — написал Николай Козлов другу, к которому направлялся в гости в 18:40 22 марта. Но до друга Николай не дошёл и перестал выходить на связь.

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