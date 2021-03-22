Вадим Можейко: Инициатива Тихановской – часть общего плана по принуждению Лукашенко к диалогу

Переговоры – неизбежный результат белорусского кризиса, вопрос только в том, когда, каким образом и каким кругом участников эти переговоры начнутся.

Более 600 тысяч белорусов проголосовали за призыв Тихановской начать мирные переговоры с Лукашенко. Буквально за трое суток.

А ведь поначалу призыв Светланы Тихановской приняли достаточно прохладно. Что за этим стоит? Thinktanks.by побеседовал с аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.

– Призыв проголосовать на платформе «Голос» – в первую очередь мобилизация протестного электората и, по сути, измерение того, сколько людей готовы пойти на самые минимальные риски. Понятно, кто не способен проголосовать даже на платформе «Голос», вряд ли способны выйти на улицы. С такой точки зрения это полезная поверка.

Большой план переговоров с Лукашенко появился не только в результате мозговой деятельности штаба Тихановской, но и в результате международных переговоров. Практически сразу после призыва Тихановской ее поддержала и американская сторона, и европейцы, и делегация ОБСЕ. Похоже, что это только часть общего плана по принуждению к диалогу. Переговоры – неизбежный результат белорусского кризиса, вопрос только в том, когда, каким образом и каким кругом участников эти переговоры начнутся. Понятно, Лукашенко не хочет участвовать в переговорах. Но исходить надо не из этих хотелок, а из совокупности факторов. К тому же хотеть еще не значит мочь, и его нежелание участвовать в переговорах не означает, что их не будет.

– Сайт платформы «Голос» на территории Беларуси заблокирован уже двое суток, но даже в таких условиях по состоянию на вчерашний вечер уже проголосовали более 600 тысяч белорусов. Что из этого следует?

– Сам факт блокировки сайта символизирует, что белорусские власти очень даже волнует объявленное голосование, если бы они считали голосование ерундой, то были бы рады такому сливу протеста и не блокировали бы сайт. Представитель американского посольства в твиттере справедливо отметил, что белорусов так мало голосует, что любую попытку подсчитать количество голосующих власти блокируют.

Очевидно, что блокировка сайта не способна помешать голосованию, которое проходит через чат-боты «Голоса» в телеграме, в вайбере. Как показал опыт прошлого августа, полностью блокировать телеграм не удалось даже во время самых жестких блокировок интернета в истории Беларуси.

Голосование продолжается. Понятно, что собрать первых голосующих всегда проще, потому что в первых рядах идут самые активные сторонники, чем дальше, тем труднее. Сейчас общее количество зарегистрированных белорусов на «Голосе» составляет около полутора миллиона (по состоянию 9 августа таковых было около миллиона человек). Мне кажется, нынешние цифры надо сравнивать именно с августовскими показателями, посмотреть, дойдет ли количество проголосовавших до миллиона (до августа база «Голоса» формировалась все лето, сейчас голосование идет только несколько дней). Выше миллиона проголосовавших станет безусловным успехом, меньше миллиона будет означать, что протестный запал чуть меньше, чем перед 9 августа.

– Вы говорите, что инициатива Тихановской – часть общего плана. О чем идет речь?

– Под общим планом я имею в виду стратегию принуждения белорусского режима к переговорам. И такое принуждение безусловно необходимо: переговоры начнутся если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра. На мой взгляд, в них вряд ли будет участвовать лично Лукашенко, будут участвовать люди из его окружения, те, кого можно назвать политическими элитами, которые будут заинтересованы в том, чтобы протест проходил не стихийно, а на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. Это позволит минимизировать издержки.

Чтобы принудить Лукашенко к переговорам, нужно оказывать давление – как внутреннее, так и внешнее, как политическое, так и экономическое. Поэтому реакция других стран, которые очень быстро поддержали заявление Тихановской, свидетельствует о том, что ранее оно проговаривалось во время зарубежных визитов. Так не бывает, чтобы белорусский политический лидер сделал заявление, а США и Европа в течение нескольких часов выразили свою поддержку, так бюрократическая машина не работает. Такая комбинированная стратегия – лучшее, что можно сейчас ожидать от Тихановской, исходя из ее реальных возможностей. План выглядит неплохо, хотя совершенно не означает, что он приведет к победе.

– Попытка расшевелить протестный электорат связана ли с предстоящим Днем Воли?

– Конечно, она связана в целом с наступившей весной, от которой все ждут возвращения протестов. Как написали в соседском чате, никто не хочет, всем страшно, но – нужно. Мне кажется, в этой фразе содержится отражение общего тренда.

Мне кажется, что зарубежные центры – Варшава и Вильнюс – разделили между собой роли. Если Павел Латушко сделал совершенно четкое бескомпромиссное заявление, что надо выходить на улицы, даже с некими намеками плана, то Светлана Тихановская сыграла роль хорошего полицейского, предлагая переговоры. Именно 25 марта нам обещали первые результаты по голосованию (призывать 25-го к действиям вообще-то уже поздно). Пока выглядит так, что штаб Тихановской сосредоточится на международных отношениях и переговорах, а команда НАУ будет пытаться влиять на уличные протесты.

– На ваш взгляд, протесты лета-осени 2020 года можно повторить?

– Этот успех уже есть. Только в страхах Лукашенко толпа шла к Дворцу независимости, чтобы ломать и крушить; на самом деле ни у кого и мыслей таких не было, никто не шел физически свергать власть. То была мобилизация с целью показать кто выиграл выборы, кто большинство. Кто большинство – и так всем понятно, поэтому повторять летний успех нет необходимости. Сейчас на массовость протестов наложился небывалый уровень репрессий, когда многие запуганы, многие травмированы насилием, многие уехали за границу. А силовики, напротив, успели мобилизоваться, отдохнуть и «готовы повторить». Такого масштаба мероприятий пока не следует ждать. Хотя сами по себе уличные акции проходят каждый день: просто все мы настолько привыкли к протестам, что уже не обращаем на них внимания.

– Пакет антиэкстремистских законопроектов, который подготовила Генпрокуратура, насколько серьезно ударит по протестным настроениям?

– Главная задача этих законопроектов – закрепить сегодняшний правовой дефолт на законодательном уровне, чтобы узаконить незаконные правовые нормы. Выход на улицу с бело-красно-белым флагом суды уже давно трактуют как экстремизм, и заканчивается 15 сутками арестами. Помните, герой комедии «Свадьба в Малиновке» говорит: с тебя честный человек снял, а с меня бандит! Так и здесь: раньше судили по беспределу, а потом – по закону. Но финал-то один – те же самые 15 суток.

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