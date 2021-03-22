Отколовшийся айсберг в Антарктиде открыл «затерянный мир»

Фото https://kurs.com.ru

В феврале 2021 года от крупнейшего ледяного шельфа Антарктиды откололся крупный айсберг. Он покинул свое место и начал дрейфовать в море, оставив открытым значительный участок дна. Ученые заметили там жизнь, которая оставалась скрытой в течение последних 50 лет, сообщает mir24.tv со ссылкой на Science Alert.

Немецкое исследовательское судно, оказавшееся в районе ледника Бранта, оказалось свидетелем, как первые лучи Солнца проникают на глубине 810 метров. Ученые опустили ко дну камеру и смогли запечатлеть богатое разнообразие жизни: там обитали губки, анемоны, морские огурцы, морские звезды, мягкие кораллы, моллюски, рыбы и кальмары. Отсутствие света не мешало им развиваться.

Многие организмы сгрудились вокруг камней, которые могли упасть в океан с ледников. Ученых особенно заинтересовало наличие фильтраторов. Это организмы, которые не двигаются самостоятельно и фильтруют из воды питательные вещества. Считалось, что им необходим солнечный свет. Но, возможно, в полной темноте они задействуют другие механизмы выживания.

Отколовшийся айсберг в Антарктиде открыл «затерянный мир»
https://kurs.com.ru
Отколовшийся айсберг в Антарктиде открыл «затерянный мир»
https://kurs.com.ru

«Наше открытие вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Как они туда попали? Что они едят? Как давно они там? Как часто эти валуны покрываются в жизни? Это те же самые виды, которые мы видим за пределами ледяного шельфа, или это новые виды? И что произойдет с этими сообществами, если ледяной шельф рухнет?», – говорят ученые.

По словам специалистов, образцы донных отложений позволят лучше понять экосистему региона и установить, как именно Антарктида реагирует на изменение климата.

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