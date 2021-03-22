Отколовшийся айсберг в Антарктиде открыл «затерянный мир»

В феврале 2021 года от крупнейшего ледяного шельфа Антарктиды откололся крупный айсберг. Он покинул свое место и начал дрейфовать в море, оставив открытым значительный участок дна. Ученые заметили там жизнь, которая оставалась скрытой в течение последних 50 лет, сообщает mir24.tv со ссылкой на Science Alert.

Немецкое исследовательское судно, оказавшееся в районе ледника Бранта, оказалось свидетелем, как первые лучи Солнца проникают на глубине 810 метров. Ученые опустили ко дну камеру и смогли запечатлеть богатое разнообразие жизни: там обитали губки, анемоны, морские огурцы, морские звезды, мягкие кораллы, моллюски, рыбы и кальмары. Отсутствие света не мешало им развиваться.

Многие организмы сгрудились вокруг камней, которые могли упасть в океан с ледников. Ученых особенно заинтересовало наличие фильтраторов. Это организмы, которые не двигаются самостоятельно и фильтруют из воды питательные вещества. Считалось, что им необходим солнечный свет. Но, возможно, в полной темноте они задействуют другие механизмы выживания.

«Наше открытие вызывает гораздо больше вопросов, чем ответов. Как они туда попали? Что они едят? Как давно они там? Как часто эти валуны покрываются в жизни? Это те же самые виды, которые мы видим за пределами ледяного шельфа, или это новые виды? И что произойдет с этими сообществами, если ледяной шельф рухнет?», – говорят ученые.

По словам специалистов, образцы донных отложений позволят лучше понять экосистему региона и установить, как именно Антарктида реагирует на изменение климата.

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