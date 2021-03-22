Организаторы Дня воли рассказали, будет ли разрешение властей на проведение легального марша

Фото newsbel.by

Разрешение на празднование “Дня воли”, скорее всего, получено не будет. Об этом сообщили организаторы акции. Заявление на организацию акции 25 марта – в 103-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики – подали БСДП, Движение “За свободу” и БНФ “Адраджэнне”.

Как рассказала сотрудница офиса Белорусской социал-демократической партии («Грамада»), для получения разрешения на проведение массового мероприятия Мингорисполком просит заявителей подписать документ у ряда госорганов, в том числе и МВД, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Отказ от МВД уже получен, и теперь у нас есть право опротестовать его в установленном порядке. Но отказ нам дан в такие сроки, что мы уже не успеем до 25 марта его опротестовать. Соответственно, разрешение мы не получим», — заявила она.

Договор с заявителями официального празднования подписали только медики. Милиция и коммунальные службы отказались, сообщил в комментарии «Радыё Рацыя» председатель Партии БНФ Григорий Костусев. По его словам, в минувшую пятницу, когда заканчивался срок ответа на заявку, один из заявителей Алесей Сигаев разговаривал с Минским горисполкомом.

«Ответ был никакой: ни «да» ни «нет». Официального ответа ждем уже в понедельник», — сказал он.

Между тем 21 марта в Минске задержали лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова. Как рассказала супруга политика, он был похищен неизвестными «на глазах у жены и маленького ребёнка».

Председатель БСДП не был освобожден через три часа с момента задержания и доставлен в центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщил БелаПАН замглавы партии Алексей Сигаев.

По его словам, сотрудник милиции по телефону заявил, что Борисов совершил административное правонарушение и будет доставлен в ЦИП. Причиной задержания политика может быть месть или попытка запугивания перед Днем Воли, считает собеседник.

Ранее лидер движения “За Свабоду” Юрий Губаревич сообщил о том, что в Минский городской исполнительный комитет подана заявка на празднование Дня Воли. Заявка подана от трех юридических лиц: движения «За Свободу», общественной организации БНФ «Адраджэньне» и БСДП.

«Поскольку законодательство запрещает сообщать место, время и дату мероприятия — мы не будем этого делать, чтобы не давать формальный повод для отказа в удовлетворении заявки. Можем сообщить, что формат мероприятия включают шествие, митинг и концерт», — сказал Юрий Губаревич.

Заявку организаторы подали из соображений безопасности и с целью “Дать людям легальную возможность отметить День Воли”.

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