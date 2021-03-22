Опасный, но такой привлекательный Фаградальсфьядль

Извержение вулкана Фаградальсфьядль неподалеку от Рейкьявика началось в прошлую пятницу, когда в склоне горы образовалась трещина длиной в несколько сотен метров, и оттуда пошла лава.

Извержение вулкана не стало для жителей Исландии неожиданностью – ему предшествовали тысячи слабых подземных толчков, обычно возвещающих о том, что вулкан собирается проснуться.

Как сообщает BBC, изначально власти опасались, что вулкан, спавший 800 лет, может выбросить в атмосферу столбы пепла и ядовитые газы, поэтому перекрыли подступы к нему и даже рекомендовали жителям не открывать окна во избежание отравления. Однако вскоре вулкан стал затихать, и в субботу доступ к нему был открыт.

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“Это абсолютно захватывающее зрелище, – признался журналистам Ульвар Кари Йоханнсон, который одним из первых смог взглянуть на вулкан вблизи. – Конечно, воняет ужасно, но больше всего меня поразил ярко-оранжевый цвет лавы, такого я не ожидал”.

По словам сейсмологов, из вулкана выброшено около 300 тыс. кубометров лавы, однако извержение они считают слабым.

К понедельнику доступ к вулкану вновь пришлось перекрыть из-за высокой концентрации токсичных газов.

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