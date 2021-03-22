Новая дата отмены роуминга между Беларусью и Россией – 2 апреля. Возможно, это не шутка

На заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике заявили, что все мероприятия по отмене роуминга между двумя странами могут завершить ко второму апреля. Дата, конечно, выбрана символичная – День единения народов Беларуси и России. Но теперь все технические и финансовые сложности, на которые раньше ссылались, должны быть решены за десять дней.

История отмены роуминга?

Беларусь и Россия работают над отменой роуминга уже семь лет. В декабре 2019 года подписали соответствующую дорожную карту (одна из карт для углубления интеграции). В документе говорилось, что отмена роуминга состоится 1 сентября 2020-го.

Но роуминг до сих пор существует . Его назвали “опытным режимом эксплуатации” и с 1 ноября 2020 года плата за разговоры снизилась в 20 раз (с 30 центов до 1,5 цента в минуту).

Что повлияло на отмену роуминга сейчас?

Затягивание отмены роуминга Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота объяснял различными возникшими техническими и финансовыми проблемами. В то же время в Министерстве связи и информатизации Беларуси говорил, что в 2020 году Беларусь уже подготовила все необходимое для отмены роуминга.

Сейчас же, в итоговом решении комиссии сказано: «Беларусь и Россия столкнулись с новыми вызовами и подвергаются беспрецедентному давлению в мировом информационном пространстве. В связи с этим профильным министерствам предложено провести анализ хода выполнения положений Плана мероприятий и при необходимости внести корректировки, соответствующие современным условиям».

Заместитель министра связи и информатизации Беларуси Наталья Гордеенко сообщила, что цена услуг сотовых операторов в Беларуси и России, при нахождении абонента в роуминге, уже максимально приближена к домашнему тарифу. А заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Киселев отметил, что роуминг будет считаться окончательно отмененным с того момента, когда стоимость входящего звонка официально станет ноль рублей, но при этом уточнил, что тарифы, существующие сейчас, уже практически не изменятся.

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