Милиция проверяет сообщение о минировании ОАО «Крион»

Как сообщает милиция, сегодня около 6 утра на почту предприятия поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве.
На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация.
ОАО «Крион» находится в Минске на улице Серова. Оно специализируется на выпуске кислорода, азота, аргона как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также пищевых, поверочных и технических газовых смесей.
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