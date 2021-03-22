Лукашенко взял в комиссию по разработке Конституции 21-летнюю девушку. Кто она такая?

В состав комиссии, которая будет готовить изменения в Конституцию, Лукашенко также включил Божену Еремич. Причем изначально ее фамилии в списке не было, но в итоговом указе, подписанном Лукашенко, Еремич уже появилась.

В Комиссии Божена Еремич будет участвовать как представитель науки и образования, сказано, что она — преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Но сама Еремич говорит, что ее взяли как представителя молодежи: «Глава государства сказал, что необходимо подключить молодежь к работе над проектом. Включение в состав комиссии для меня стало приятной неожиданностью… Я как представитель молодежи планирую посетить вузы, колледжи, школы, встретиться с учащимися, аккумулировать их мнения».

Божене Еремич 21 год. Она — юрист по образованию, автор более 15 научных статей, активистка, участница разных конкурсов, в том числе красоты — «Супер Леди — 2019», «Мисс Беларусь — 2020». Сам конкурс “Мисс Беларусь” был в прошлом году приостановлен и “мисс” так и не выбрали, но в своем представлении в отборочном туре Божена сказала, что в школе мечтала стать прокурором, а вдохновляет ее Мария Василевич, которая победила в конкурсе красоты и стала депутатом парламента.

Впервые СМИ обратили внимание на Божену во время Всебелорусского народного собрания — она оказалась в президиуме ВНС и сидела прямо за спиной Александра Лукашенко вместе с Михаилом Мясниковичем.

Но Еремич не первый раз появляется в окружении Лукашенко. В октябре 2018 года она присутствовала на встрече студентов с ним в Гродно. В том же году она вместе с группой студентов приезжала в Минск, чтобы посмотреть на Дворец Независимости. В декабре 2019 года она участвовала в «Венском балу» в Минске, а в 2020 году ее видели рядом с Лукашенко на балу выпускников.

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