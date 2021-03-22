Карнавал во время эпидемии

В Марселе, в воскресенье 21 марта около 6500 молодых людей устроили карнавал на улицах Марселя – второго крупнейшего города Франции, сообщает Le Figaro.

Участники вышли в ярких костюмах, без масок. Не обошлось и без чучела министра внутренних дел Жераля Дарманена.

In France ! More proof that the human spirit lives. https://t.co/TP1COVa7cz — Denis Rancourt (@denisrancourt) March 22, 2021

“Молодежи уже надоели локдауны. Здесь нет уязвимых людей старшего возраста, только молодежь“, – прокомментировал один из участников.

Пройдя по центральным улицам, на одной из них люди остановились и устроили танцы.

В полиции заявили, что об акции их не предупреждали, и такое событие является “абсолютно безответственным”, и пообещали наказывать людей без масок.

Долгое время праздничную толпу никто не трогал. Только 18:30 полиция вмешалась, попытавшись разогнать людей. В префектуре полиции сообщили, что задержали девять человек.

Beaucoup de monde et de l’ambiance à La Plaine pic.twitter.com/TvAUg14pUO — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

“Я просто разгневан. Эгоистическое отношение некоторых людей неприемлемо. Это разрушает совместные усилия по борьбе с вирусом”, – отреагировал в Twitter мэр Марселя Бенуа Пайян.

В отличие от Ниццы и 16 департаментов, включая Париж, где ввели строгий локдаун, Марсель не попал под жесткие ограничения. Однако там действуют базовые меры по противодействию распространению коронавируса, в частности ограничения собраний и масочный режим.

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